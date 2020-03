Attac fordert zusätzlich eine strenge Begrenzung der Boni und Managergehälter, um die Banken weiter krisensicher zu machen.

"Die wichtigste Aufgabe der Banken ist es nun angesichts der kommenden Wirtschaftskrise, Wirtschaft und Gesellschaft weiter mit Geld zu versorgen und Kreditausfälle an Menschen und Betriebe zu stunden", erklärt Lisa Mittendrein von Attac Österreich in einer Aussendung. Zudem müssen sie hohe Kreditausfälle verkraften können, um nicht selbst von der Allgemeinheit gerettet werden zu müssen und so die Krise weiter zu verschärfen.

Der bevorstehende Wirtschaftseinbruch werde die europäischen Banken in jedem Fall hart treffen. "Die Fehler von 2008, in der die Allgemeinheit die Aktionäre der Banken im Gießkannenprinzip gerettet hat, dürfen sich nicht wiederholen", fordert Attac. "Die europäische Abwicklungsrichtlinie, die das "Bail in" der Eigentümer garantieren solle, müsse in der kommenden Krise ausnahmslos umgesetzt werden.

Die Europäische Zentralbank hat Freitagabend die Banken im Euroraum gebeten, während der Corona-Pandemie keine Dividenden an ihre Aktionäre zu zahlen. Die Empfehlung gelte mindestens bis zum 1. Oktober 2020 und betreffe Ausschüttungen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020, teilte die Notenbank am Freitag laut Reuters mit. In diesem Zeitraum sollten die Kreditinstitute auch keine eigenen Aktien zurückkaufen. Ziel der Empfehlung sei es, die Fähigkeit der Banken zu stärken, Verluste zu verkraften sowie die Kreditvergabe an private Haushalte und an Unternehmen zu unterstützen.