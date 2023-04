Fall Fritzl: 24 Jahre im Keller eingesperrt

Werbung

Drei Kinder lebten bei der Mutter im Keller, die anderen wuchsen bei Großmutter und Großvater auf, weil Elisabeth sie ihnen angeblich vor die Tür gelegt hatte. Bei allen fand sich ein Schreiben, in denen sie ihre Eltern bat, sich um die Kleinen zu kümmern. Niemand ahnte damals, dass Josef Fritzl seine Tochter gezwungen hatte, diese Briefe zu verfassen.

Ihre Befreiung aus dem Kellerverlies verdankte Elisabeth letztlich einer schweren Erkrankung der damals 19-jährigen Tochter. Elisabeth überzeugte ihren Vater, dass diese ärztliche Hilfe brauche. Also gab er am 19. April 2008 an, er habe die junge Frau in seinem Haus gefunden, wieder mit einem Begleitbrief von Elisabeth. Die 19-Jährige litt an einer mysteriösen Krankheit, die die Ärzte im Amstettner Spital ohne Krankengeschichte nicht behandeln konnten. Daher wurde Elisabeth im Fernsehen aufgerufen, sich zu melden – was sie auch sah, denn ein TV-Gerät gab es im Verlies. Es gelang ihr, ihren Vater zu überreden, mit ihr ins Krankenhaus zu gehen. Das war am Samstag, 26. April. Da warteten bereits Kriminalisten auf Josef Fritzl. Sie hatten einen anonymen Hinweis auf seine Verbrechen erhalten. Auf der Polizeiinspektion erzählte Elisabeth dann ihre schier unglaubliche Geschichte.

Söhne hatten noch nie das Tageslicht gesehen

Noch am selben Abend tauchten im Haus in der Ybbsstraße die beiden Söhne (5 und 18) auf, die ihr bisheriges Leben im Kerker verbracht und noch nie Tageslicht gesehen hatten.

Um 15 Uhr gab die Polizei am Sonntag, 27. April, eine erste Pressekonferenz im Hotel Exel. Noch am selben Abend brach die Welt über Amstetten herein. Unzählige Zeitungen und Fernsehsender schickten Teams nach Amstetten.

„Es war gewaltig, was sich da abgespielt hat, und der Medienrummel enorm. Der Bürgermeister und auch ich waren sozusagen im Belagerungszustand“, erinnert sich Hofrat Hans-Heinz Lenze, damals Bezirkshauptmann, der ein Jahr vor seiner Pensionierung die wohl größte berufliche Herausforderung zu bewältigen hatte. „Einige Medien wollten mir dann ja sogar eine Mitschuld hinaufdrücken, dass wir früher Verdacht hätten schöpfen müssen, aber wir haben immer korrekt gehandelt.“

Lenze berichtet, dass er auch jetzt noch Anfragen von Medien bekomme, die mit ihm über den Fall sprechen wollen – jüngst zum Beispiel aus England. „Aber ich halte mich da sehr zurück. Ich bin sehr froh, dass Elisabeth und die Kinder abgeschieden in Ruhe leben können und nicht von Medien gestört werden. Vor Elisabeth habe ich große Hochachtung, denn sie hat 24 Jahre da im Keller gelebt und ihre Kinder trotzdem schulisch etwas gelehrt und sie hat es mit ihrer Familie verstanden, ein neues Leben zu beginnen.“

Auch eine Anrainerin in der Ybbsstraße erinnert sich noch gut an die Tage nach Bekanntwerden des Verbrechens. „Es war ein totales Chaos und wir wurden von Journalisten belagert. Ich musste sogar meinen Müllraum zusperren, weil sie dort ihre Notdurft verrichtet haben.“ Die Amstettnerin ist auch der Meinung, dass die Behörden früher hätten aufmerksam werden müssen. „Vor allem die Ähnlichkeit der Kinder mit dem Großvater hätte auffallen müssen.“ Auch, dass die Ehefrau des Täters nichts bemerkt haben wollte, erscheint ihr seltsam. „Aber Fritzl war ein Despot und hat sicher extremen Druck auf die Familie ausgeübt.“

Der Medienrummel im Jahr 2008 war enorm. Unzählige Übertragungswagen von interantionalen TV-Stationen standen in der Seitengasse neben dem Fritzlhaus (rechts Block mit Dachterasse). Sogar ein Mini-Hubschrauber war im Einsatz. Foto: NÖN

Inzwischen ist Ruhe eingekehrt in der Ybbsstraße, aber bevor das Haus umgebaut wurde, seien immer wieder mal Radfahrer gekommen und hätten ein Foto gemacht, erzählt die Anrainerin. Es hätten sogar Leute versucht, in den Keller einzudringen. Das ist inzwischen aber unmöglich, weil das Verlies im Jahr 2013 mit Beton verfüllt wurde.

Haus ist heute umgebaut und vermietet

Das Haus selbst hat der ehemalige Brauhofwirt Herbert Houska erworben und umgebaut. Jetzt leben dort neue Mieterinnen und Mieter, von denen längst nicht alle wissen, was sich im Keller ereignet hat. Das offizielle Amstetten wollte sich 15 Jahre nach der Aufdeckung des Verbrechens nicht dazu äußern. Man blicke nicht zurück, sondern nach vorne und wolle die Stadt entwickeln und voranbringen, heißt es aus dem Rathaus.

Für die Amstettnerinnen und Amstettner ist der Kriminalfall längst Geschichte, und sie wollen gar nicht so gerne daran erinnert werden. Aber manchmal, bei der Fahrt durch die Ybbsstraße, wenn der Blick unwillkürlich zum Fritzl-Haus gleitet, ist für ein paar Sekunden alles wieder gegenwärtig und genau so unfassbar wie damals.