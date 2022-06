Feuerwehrjugend schnupperte zum erstem Mal Bewerbsluft

Werbung

Die Gruppe Welten 1 sicherte sich mit 1012,64 Punkten, vor St. Martin an der Raab-Berg 1 mit 1009,70 Punkten, den Sieg in der Bezirkswertung. Platz 3 und 4 gingen an Neuhaus am Klausenbach 1 (977,70 Punkte) und Neuhaus am Klausenbach 2 (942,33 Punkte).

