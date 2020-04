Rudersdorfs Bürgermeister Manuel Weber verkündete, dass ab 6. April auch am Gemeindeamt in Rudersdorf gratis Masken abzuholen sind. Diese sind ebenfalls wiederverwertbar. Der Bürgermeister bittet jedoch, dass nur Personen diesen Service in Anspruch nehmen, die ihn auch wirklich brauchen: "Bitte nutzen Sie dieses Service nicht aus, sondern nehmen es nur in Anspruch, wenn Sie wirklich darauf angewiesen sind", schreibt er auf Facebook.

Auf der Gemeindewebsite gibt es auch (hier klicken) eine Anleitung, wie diese Masken zu waschen sind.

Die MNS-Masken können bei Bedarf ab 06.04.2020 von jeweils Montag bis Donnerstag von 9.00 – 11.00 Uhr und von 14.00 – 15.00 Uhr und am Freitag von 9.00 – 11.00 Uhr im Gemeindeamt Rudersdorf kontaktlos abgeholt werden.