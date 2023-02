Adress-Chaos in St. Martin/Raab: Keine schnelle Lösung in Sicht

Gleich zwei Adressprobleme gibt es in der Gemeinde, wie Christian Neubauer erklärt: „Es gibt in unserer Gemeinde mit der Postleitzahl 8383 gleich fünf Hauptstraßen. Jeweils eine in Oberdrosen, Doiber, Gritsch, Welten und in St. Martin selbst.“ Auch in Neumarkt an der Raab gebe es ein ähnliches Problem. „Neumarkt hat wie Jennersdorf die Postleitzahl 8380 und auch hier gibt es zwei Hauptstraßen.“ Bislang habe es schon immer wieder Probleme mit zugestellten Paketen gegeben, die an falsche Adressen geliefert wurden. Während falsch zugestellte Post ärgerlich doch so weit harmlos ist, kann ein Einsatz an die falsche Adresse viel weitreichendere Folgen haben.

Bürgermeister sieht nicht wirklich ein Problem

„Meine Adresse gibt es in der Form dreimal. Die meiner Schwiegermutter sogar viermal. Manche Navigationssysteme erkennen die Adresse richtig, andere wieder nicht“, weiß Christian Neubauer.

Eine Aussage, die der Ortschef Franz Kern so nicht stehen lassen will. „Wenn ich Hauptstraße Welten eingebe, dann komme ich zur Hauptstraße nach Welten. Man muss halt das Richtige eingeben“, hält sich Bürgermeister Franz Kern bezüglich dieses Umstandes knapp.

„Bei Welten, Doiber, Gritsch und Oberdrosen stimmt es sogar. Das Problem ist, im Adressverzeichnis sind die Einträge von jedem Ort mit St. Martin/Raab hinterlegt. Wenn ich also Hauptstraße St. Martin/Raab eingebe, gibt es oft vier verschiedene Adressen“, erklärt Christian Neubauer. Das Problem wäre für ihn theoretisch auch einfach zu lösen. „Man könnte die Straßen in Gritscher Hauptstraße, Oberdrosener Hauptstraße und so weiter umbenennen, dann gäbe es keine Verwirrung mehr.“ Klingt einfach, doch eine schnelle Lösung seitens der Gemeinde ist bis auf Weiteres nicht in Sicht.

„Kann nicht einfach die Straßennamen ändern“

„Das mit dem Adressverzeichnis schaue ich mir einmal an und wenn da etwas geändert werden muss, werden wir es ändern. Aber ich kann jetzt nicht einfach hergehen und die Straßennamen ändern, vor allem, weil es jetzt ja fast 20 Jahre funktioniert hat. Im Herbst gibt es eine Ortsausschusssitzung, da werden wir die weiteren Maßnahmen besprechen“, schließt der Bürgermeister das Thema.

