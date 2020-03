Mit Metallabsperrungen wurde nun auch der Grenzübergang am Stadelberg in Bonisdorf abgesperrt. "Nach Rücksprache mit der Gesundheitsbehörde wurde die Absperrung aufgestellt. In der jetzigen Situation ist diese Maßnahme dringend notwendig um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus für die Ortsbevölkerung zu minimieren", erklärte Bürgermeister Reinahrd Jud-Mund.