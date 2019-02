Sebastian Jud siegte heute, Donnerstag, beim Europacuprennen. Nach der Qualifikation lag er auf Platz acht. "Danach habe ich jeden Lauf gewonnen, ich bin super happy".

Alle Hintergründe zum Erfolgslauf des Mühlgrabeners lest ihr in der kommenden Printausgabe der BVZ.

Beim ersten der zwei Rennen in Dolni Morava (Anm.: Grenze zwischen Polen und Tschechien) belegte der Mühlgrabener Sebastian Jud Platz drei im Europacup. „Ich lag schon nach der Qualifikation auf dem dritten Rang und beendete jeden K.O.-Lauf mit einem Start-Ziel-Sieg“, berichtet Jud. Im großen Finale startete er auf Platz zwei, und lag immer knapp am Brett vom Führenden. „Leider bin ich nicht vorbei gekommen und wurde auf der Zielgerade aus dem Windschatten noch vom Dritten überholt.“

Siegerfoto: David Pickl (2.v.l.) gewann vor Daniel Kaspar (l.) und Sebastian Jud (2.v.r.). Auf Platz vier landete der Deutsche Maximilian Rathgeb (r.). | Sebastian Jud

Jud war aber nicht zu 100 Prozent glücklich. „Ich hätte wirklich gewinnen können, trotzdem freue ich mich über den dritten Platz sehr.“ Heute, Mittwoch, startet er beim zweiten Rennen. Starker Wind könnte am Nachmittag aber noch der große Spielverderber werden. Jud greift am Nachmittag, sofern es das Wetter zulässt, wieder auf den nächsten Stockerlplatz an.

Endresultat: