Nach Kritik: Circus Emilio wehrt sich

Nachdem seine Frau im Krankenhaus liegt und die Zirkusfamilie in St. Martin an der Raab gestrandet ist, bat Emil Wertheim um Hilfe, das Geld sei knapp und seine fünfköpfige Familie brauche dringend Unterstützung. In den sozialen Medien kam die Aktion nicht nur gut an.

Schon in der Corona-Zeit musste der Circus bereits um finanzielle Spenden bitten, da das Geld knapp wurde. Jetzt hagelte es teils heftige Kritik, manche vermuteten sogar ein System dahinter. Für Emil Wertheim unverständlich: „Was im Internet los ist, finde ich teilweise Wahnsinn. Uns gibt es seit vielen Jahren und jetzt brauche ich zum zweiten Mal Spenden.“

Das erste Mal war während Corona, als der Zirkus aufgrund der Beschränkungen nicht mehr auftreten konnte, das zweite Mal eben jetzt, da meine Frau krank im Spital liegt. „Während der Saison ist es kein Problem, da haben wir dann etwas an Geld angesammelt, deshalb würde ich im Sommer oder Herbst nie Spenden brauchen. Das in St. Martin ist aber erst unsere dritte Station heuer und deswegen haben wir noch keine Rücklagen“, erklärt Wertheim.

Während der Corona-Zeit hatte Emil Wertheim auch kleinere Nebenjobs, die jetzt allerdings wegfallen. „Da meine Frau nicht da ist, muss ich auf die fünf Kinder aufpassen und kann deswegen nicht selbst arbeiten“, erklärt er.

Trotz der ganzen Kritik konnte schon einiges an Spenden gesammelt werden. „Wir haben bis jetzt ungefähr 600 Euro und fünf Taschen mit Lebensmitteln bekommen“, erzählt er. „Wenn meine Frau wieder gesund ist, soll es für den Zirkus normal weitergehen“, meint Emil Wertheim. „Wir hoffen, dass sie bald aus dem Krankenhaus kann. Unser Plan ist, dass wir in zwei Wochen weitersiedeln können und dann auch bald wieder mit den Auftritten starten.“ Dann sollen die Einnahmen wieder reichen, um nicht von Spenden abhängig zu sein.

