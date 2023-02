Gräber in St. Martin beschmiert

14 Gräber wurden zwischen dem 5. und dem 6. Februar am Friedhof der römisch-katholischen Pfarrkirche in St. Martin an der Raab beschmiert.

Mit rotem und weißem Lackspray wurden Grababdeckungen und Grabsteine besprayt, dazu wurden bei zwei Grabsteinen auch die Lichtbilder der Verstorbenen übermalt.

Bürgermeister Franz Kern zeigt sich, ob der Taten äußert aufgebracht: „Bei diesen Handlungen kann nicht mehr von Dummheiten oder von Streichen gesprochen werden. Es handelt sich vielmehr um ein äußerst pietätloses Vorgehen und um die Delikte der schweren Sachbeschädigung, worauf bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe stehen kann, sowie zusätzlich um Störung der Totenruhe.“ Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der oder die Täter konnten bislang allerdings nicht ausgeforscht werden.

Zweckdienliche Hinweise können beim Gemeindeamt St. Martin an der Raab unter der Nummer 03329/45366, oder direkt bei der Polizeiinspektion Jennersdorf unter der Nummer 059133/1210 abgegeben werden.

