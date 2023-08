Nächster Schritt für das „Zentrum im Zentrum“ in Mattersburg

Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Mattersburg“ berichtete in einer Presseaussendung über den nächsten Schritt der Stadtgemeinde beim Projekt in der Michael Kochstraße.

„Wir wurden informiert, dass es Ende August einen Workshop der Stadt mit einem externen Experten gegeben soll“, teilte der Sprecher der Bürgerinitiative, Alexander Dworschak, mit. „Für diesen ersten Schritt gilt der von uns versprochene Vertrauensvorschuss. Was wir kritisieren ist, dass die Stadt nicht auch in ihrer Kommunikation einen Neustart wagt.“

Denn laut Dworschak sei die Informationspolitik alles andere als offen und transparent. „Der Name des Experten wird verschwiegen. In einem Mail wird der Bürgerinitiative lediglich mitgeteilt, dass es sich dabei auch um einen in Österreich anerkannten Stadtplaner handelt. Auf die Frage der Bürgerinitiative zur weiteren Vorgangsweise und zur Einbindung der Bevölkerung werde in diesem Mail lediglich unverbindlich erklärt, dass es „nach diesem Workshop … sicher wieder eine Information“ geben werde.

„Wir meinen, die Stadt sollte sich keine Hintertürchen offenhalten: Wird die Bevölkerung diesmal auf nennenswerte Weise eingebunden oder sollen die Mattersburgerinnen und Mattersburger wieder vor vollendete Tatsachen gestellt werden?“, so Dworschak.

Auf Anfrage der BVZ bestätigt Bürgermeisterin Claudia Schlager die Zusammenkunft mit diesem externen Experten. „Wir wollen uns das Projekt noch einmal genau ansehen und von einem Experten beraten lassen, was das beste dafür ist“, berichtet Schlager, um darauf hinzuweisen, dass „wir lediglich einen Schritt zurückmachen wir beginnen nicht wieder von Null.“

Die Kritik an der Kommunikation will Schlager so nicht stehen lassen. „Es war der explizite Wunsch des Experten, dass sein Name nicht genannt wird. Und das Ergebnis dieses Workshops wird so schnell wie möglich kommuniziert.“

Mathias Moser, Geschäftsführer der BWSG, wird nicht bei der Zusammenkunft mit dem externen Experten dabei sein. „Man muss dazu sagen, dass Moser sehr offen bezüglich Änderungen der Pläne ist, bei der Bürgerversammlung hat er ja auch bereits zugesagt, dass auf sieben Stöcke gebaut wird. Fakt ist dennoch, dass die BWSG Grundstückseigentümer ist“, so Schlager.