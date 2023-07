Bürgerversammlung Mattersburger Kochstraße: Teilerfolg der Bürgerinitiative

Foto: Richard Vogler

B ei der Bürgerversammlung zu den Bebauungsrichtlininen für die Wohnbauten am Areal in der Michael Kochstraße sagte die BWSG nun zu, nicht auf sieben Etagen zu bauen. Und ob die geplanten Bebauungsrichtlinien nun auch so umgesetzt werden, ist noch offen.

Am ehemaligen „Pucher-Areal" in der Mattersburger Michael Kochstraße ist ein neues „Zentrum im Zentrum" geplant. Das neue Rathaus soll dort erbaut werden, Wohnungen, Büro- und Geschäftsflächen, Betreutes oder Betreubares Wohnen, ein Hotel samt Gastronomie, die Polizei und ein großer Wohnkomplex mit 120 bis 150 Wohneinheiten sollen entstehen. Die dafür geplanten Bebauungsrichtlinien, die es möglich machen sollen, auf bis zu 28 Meter und somit auf sieben Etagen zu bauen, sorgen für Diskussionen. Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Mattersburg" formierte sich und nach Intervention dieser wurde der Tagesordnungspunkt für die neuen Bebauungsrichtlinien bei der Gemeinderatssitzung vor zwei Wochen abgesetzt. Der neue Grundstückseigentümer, die BWSG und die Stadtgemeinde, luden gestern, Dienstag, zur Bürgerversammlung in die Bauermühle. Rund 150 Interessierte waren vor Ort, drei Stunden lang wurde zum Teil heftig diskutiert. Unterm Strich war es ein Erfolg der Bürgerinitiative: Mathias Moser, Vorstand der gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgenossenschaft, sagte zu, nicht auf sieben Etagen zu bauen und zum Ende der Veranstaltung wurde in Richtung Bürgermeisterin Claudia Schlager die Frage aufgeworfen, ob die Bebauungsrichtlinien wie geplant umgesetzt werden. „Ich werde mich jetzt nicht festlegen, wir werden uns noch einmal mit Herrn Schmidtbauer (Anm.: Firma AIR, die den geplanten Teilbebauungspan erstellt haben) noch einmal zusammensetzen." Mehr zur Bürgerversammlung und zum aktuellen Stand des Projektes erfahren Sie am Donnerstag auf www.bvz.at und in der Print-Ausgabe der Mattersburger BVZ.