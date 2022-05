Burgenland-Wahlen ÖVP und FPÖ in Loipersbach mit gemeinsamer Liste

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Christian Sagartz und Alexander Petschnig Foto: Werner Müllner/zVg

Ö VP und FPÖ treten bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Loipersbach (Bezirk Mattersburg) am 2. Oktober mit einer gemeinsamen Liste an.