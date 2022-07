Mattersburger Innenstadt: „Grüne Achse“ soll kommen

Werbung

Das Gesamtkonzept für die neue Gestaltung der Mattersburger Innenstadt ist aktuell in der Ausarbeitung. Ein Punkt ist hingegen bereits fixiert: Für die Innenstadt wird eine „Grüne Achse“ kommen.

Die Stadtgemeinde kaufte das Haus inklusive Grundstück, welches sich direkt rechts neben der Brüterei Hamp in der Michael Kochstraße befindet. „Es soll eine „Grüne Achse“ zwischen Kochstraße und Degengasse geschaffen werden, ein Grünstreifen mit diversen Sitzmöglichkeiten. Die Details sind noch abzuklären und wann dies konkret umgesetzt wird“, berichtet Bürgermeisterin Claudia Schlager.

Eine kleine Hürde besteht dabei noch. Das besagte Grundstück grenzt an den Innenhof vom Terroir in der Degengasse. „Wir wollen Gespräche mit dem neuen Besitzer aufnehmen, ob wir nicht die ‚Grüne Achse‘ direkt bis zur Degengasse umsetzen können.“, so Schlager.

Mut zur Veränderung

