Mattersburger Bachdecke: Nun melden sich die NEOS zu Wort

Die BVZ berichtet in der aktuellen Ausgabe der BVZ wie auch online zu der Forderung von Johann Tschürtz (FPÖ-Klubobmann, er geht als Bürgermeisterkandidat für die Liste Johann Tschürtz – Vorwärts Mattersburg ins Rennen), wonach die Bachdeckenöffnung in der Innenstadt wieder geschlossen werden soll:

Öffnung als Thema Mattersburger Innenstadt: Tschürtz greift Dauerbrenner Bachdecke auf

„„Für ein lebenswertes Miteinander reicht es nicht, nur gegen etwas zu sein. Mattersburg braucht mutige Ideen. Die FPÖ sitzt in Mattersburg im Gemeinderat und hat die Sanierung der Bachdecke mitentschieden. Änderungen oder Gegenvorschläge hätten hier längst eingebracht werden können“, zweifelt NEOS-Bezirkssprecher Robert Strnad die Sinnhaftigkeit dieser Forderung von Johann Tschürtz zum aktuellen Zeitpunkt an.

Strnad schlägt vor, unter Einbindung der Mattersburger_innen aus einer Not, eine Tugend zu machen: „Nur gegen etwas zu sein, ist zu wenig. Was Mattersburg braucht sind mutige Ideen. Man könnte z.B. darüber diskutieren, bei Bedarf die Öffnung am Veranstaltungsplatz mit einer Bühne zu überbauen oder auch andere kreative Ideen von Bürger_innen und Bürgern für die Öffnung in der Bachdecke zu sammeln.“

