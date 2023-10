Informationsabend zur „neuen“ Mattersburger Bahn am 9. November

Ein Großprojekt der ÖBB soll im Jahr 2024 starten - die Modernisierung der Mattersburger Bahn. Diese soll im Ganzen verschönert und elektrifiziert werden. Ab 2027 sollen die Züge in dieser Verbindung umweltfreundlich und klimaschonend mit grünem Strom fahren - Dieseltriebwägen wird man also bald nicht mehr finden. Außerdem werden mehrere Bahnhöfe in diesem Zuge neugestaltet und Eisenbahnkreuzungen werden durch Unter- und Überführungen ersetzt.

Planausstellung am 9. November

Die Verbesserungsarbeiten sollen dabei an der gesamten Mattersburger Bahn stattfinden. Dieses Veränderungen betreffen also die Bahnstrecke, die die Gemeinden Wr. Neustadt, Katzelsdorf, Neudörfl, Bad Sauerbrunn, Wiesen-Sigleß, Mattersburg, Marz-Rohrbach, Schattendorf-Loipersbach bis hin nach Sopron verbindet. Eine Neugestaltung wird an den Bahnhöfen der Gemeinden Katzelsdorf, Neudörfl, Bad Sauerbrunn, Mattersburg Nord, Marz-Rohrbach und Loipersbach-Schattendorf vollzogen werden. Sie bekommen neue Bahnsteige und ein modernes Kundeninformationssystem. Zusätzlich wird sowohl der Zugang zum Bahnhof als auch das Einsteigen in den Zug barrierefrei möglich sein. Weiters werden einige Eisenbahnkreuzungen aufgelassen und durch Straßenunter- oder überführungen ersetzt. Somit werden sich Wartezeiten für Autofahrer und Autofahrerinnen vor roten Ampel oder Schranken bei den Bahnübergängen nicht mehr ergeben.