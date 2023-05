Schattendorf Eltern-Kind-Zentrum lud zum Kinderflohmarkt

Lesezeit: 2 Min Helga Ostermayer

Bianca, Liara, Majara, Franziska, Silvia, Mina und Quinn beim EKIZ-Kinderflohmarkt im Keller des Gemeindeamtes. Foto: BVZ, Helga Ostermayer

