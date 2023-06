Wasserstoff-Pilotanlage in Neusiedl am See für die Forschung

Die Pilotanlage soll erneuerbaren Strom auch in Wasserstoff umwandeln und die dabei entstehende Abwärme in die Power2heat-Anlage einbringen. Das Projekt wurde am Montag präsentiert. Die Anlage in Neusiedl am See wird in den nächsten Tagen bereits in Betrieb genommen. Für die Forschung Burgenland stellt sie eine wichtige Demonstrationsanlage dar, an der geforscht werden kann. Die Bedeutung des Projektes unterstrich Marcus Keding, Geschäftsführer Forschung Burgenland. Obwohl die Technologie bekannt sei, sei es wichtig nicht nur in Laborsituationen zu forschen, Probleme würden oftmals erst in der Realsituation auftauchen. Außerdem sei es schwierig die Technologie in ein bestehendes Netz zu integrieren.

Die Erkenntnisse aus dem Betrieb der Pilotanlage sollen jedenfalls auch in ein großes Wasserstoff-Projekt, das die Burgenland Energie im Bereich Nickelsdorf und Zurndorf bis 2026 realisieren möchte, einfließen. „Die Wasserstoffproduktion ist der nächste Schritt, um energieunabhängiger zu werden“, betonte Klaus Maras, Geschäftsführer der Burgenland Energie Energy GmbH. Landesrat Leonhard Schneemann verdeutlichte: „Das Burgenland produziert Energieüberschüsse aus der Sonnen- und Windkraft. Wasserstoff könnte als Energiespeicher künftig eine große Rolle spielen.“ Sommerliche Energieüberschüsse könnten so in den Winter überführt werden. Das Pilotprojekt sei ein weiterer Schritt zur Umsetzung der burgenländischen Klima- und Energiestrategie einerseits bis 2030 Klimaneutralität, andererseits Energieautarkie zu erreichen.

LAbg. Bgm.in Elisabeth Böhm (Neusiedl am See), Mag. Klaus Maras (Geschäftsführer BE Energy GmbH) und LR Dr. Leonhard Schneemann (Landesrat für Wirtschaft und Forschung) Foto: LMS Burgenland, LMS

Bei der Wasserstoffanlage handelt sich um eine Anlage im Pilotmaßstab, die Wasserstoffproduktion beträgt 1,8 Nm³/h (Normkubikmeter pro Stunde). „Dabei fällt Abwärme mit einer Temperatur von 45°C an, die als Wärmequelle für die Wärmepumpenanlage genutzt werden kann. Der Wasserstoff wird in Gasflaschen – sogenannten Flaschenbündeln – zwischengespeichert. Von dort kann er in windstillen Zeiten mittels der Brennstoffzelle wieder rückverstromt werden“, erklärt Marcus Keding. Zudem werde die Anlage – obwohl nur im Pilotmaßstab – voll in die Steuerung des Energieknotens in Neusiedl mit Biomasse-Heizwerk, Fernwärmenetz und Power2Heat-Anlage eingebunden: „So wird garantiert, dass wir das Zusammenspiel und die Optimierung im Energieknoten erforschen und für größere Wasserstoffanlagen erproben können“.

DI Marcus Keding (Geschäftsführer Forschung Burgenland), LR Dr. Leonhard Schneemann (Landesrat für Wirtschaft und Forschung) und LAbg. Bgm.in Elisabeth Böhm (Neusiedl am See) Foto: LMS Burgenland, LMS

Neusiedls Bürgermeisterin Elisabeth Böhm betonte die Bedeutung dieses Energie Hubs für die Stadtgemeinde. Das Fernwärmekraftwerk versorge in Neusiedl am See rund 1.000 Haushalte mit leistbarer Energie. In den vergangenen Jahren wurden die gemeindeeigenen Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet, die Beleuchtung in den Gebäuden sowie die Straßenbeleuchtung wurde auf LED-Lampen umgerüstet. Mit der neuen Pilotanlage in Neusiedl am See können nunmehr auch Sonne und Wind für die Erzeugung von Wasserstoff verwendet werden, sagte Böhm.

