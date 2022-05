Gattendorf: Robert Kovacs (SPÖ) will Bürgermeister werden,

Werbung

Foto: BVZ

Bei der Generalversammlung der SPÖ Gattendorf wird Vizebürgermeister Robert Kovacs von den Mitgliedern einstimmig als Spitzenkandidat der SPÖ in das Rennen um den Gattendorfer Bürgermeistersessel geschickt.

Kovacs möchte mit Bürgernähe, transparenter Politik, Lösungskompetenz und vor allem Engagement mit und für die Bevölkerung punkten: „Wir bemühen uns ständig, unsere Ideen und jene der Bevölkerung in die Gemeindearbeit einzubringen. Oftmals ist das ein steiniger Weg aus der Opposition heraus. Deswegen trete ich mit meinem Team an, um diese teilweise unnötigen Verzögerungen in Planungen und Umsetzungen, welche im Endeffekt dann sowieso so kommen, wie wir es vorgeschlagen haben, zu beenden“, begründet Kovacs sein Antreten.

Im Zuge der Versammlung wurde Manfred Bertoletti, welcher 17 Jahre Ortsparteivorsitzender der SPÖ Gattendorf war, aus dieser Funktion verabschiedet. Er wird weiter im Team mitarbeiten. Seine Agenden übernimmt der bisher als geschäftsführender Vorsitzender agierende Heinz Szöky nun zur Gänze.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.