Klinik Kittsee: Erfahrungsaustausch mit spanischer Universitätsklinik

Die Abteilung für Chirurgie am kleinsten Standort der Gesundheit Burgenland geht wieder einmal neue Wege: Mit dem Departamento de Cirugía General, der allgemeinchirurgischen Abteilung des Hospital General Universitario de Alicante, hat Primarius Andrzej Sebastian Gasz jetzt eine neue Austausch-Kooperation initiiert. Ausgetauscht werden sollen Wissen, Erfahrungen, Leitlinien – und auch Personen.

Mit seinem Freund und Kollegen im spanischen Alicante, Chirurgie-Abteilungsleiter José Manuel Ramia-Angel, hat Primarius Gasz vereinbart, dass spanische und österreichische Kollegen sowohl in Spanien wie auch im Burgenland regelmäßig gemeinsame Workshops machen und auch gemeinsam operieren werden – etwa Hernien (Gewebebrüche), aber auch Krebs-Operationen. Die neue Kooperation startet im Oktober 2023.

Der Leiter der chirurgischen Abteilung an der Klinik Kittsee, ist sich sicher: „Ein derartig hochkarätiger Erfahrungsaustausch bringt unseren Patientinnen und Patienten ein Plus an Sicherheit – vor allem in Situationen, in denen wenig Zeit für medizinische Entscheidungen ist. Es gibt auch einen Motivationsschub in der Kollegenschaft.“ Schließlich ist ein derartiges Austauschprogramm nicht alltäglich. Fachlich kann die Abteilung in Alicante einiges bieten, Ramia-Angel gilt als eine Koryphäe der Transplantationschirurgie und anderer komplexer Eingriffe. Primar Gasz: „Das kann ich bestätigen, ich habe mit ihm gemeinsam Pankreas operiert.“ Die Bauchspeicheldrüsen-OP gilt als eine der größten und schwierigsten Eingriffe im Bauchraum. Derzeit mehr Interessenten als offene StellenPrimaria Anna Kettner, Ärztliche Direktorin und Leiterin der Anästhesie und Intensivmedizin in Kittsee, unterstützt mit der gesamten Kollegialen Führung die verstärkte Kooperation mit Spanien, für die man bereits vor der Corona-Pandemie erste Schritte gesetzt hatte und die dann zwangsweise pausieren musste. Es kann sein, dass die Kooperation auch auf andere Fachbereiche, etwa die Anästhesie, ausgeweitet werde. „Es ist spannend, wenn man sich andere Behandlungsphilosophien ansieht, andere Abfolgen von Behandlungsschritten und so weiter. Ein Erfahrungsaustausch ist immer positiv. Wir werden dadurch auch als Arbeitgeber attraktiver.“ Derzeit könne sich Kittsee über mangelnde Bewerbungen nicht beschweren, im Gegenteil: „Wir haben derzeit mehr Interessentinnen und Interessenten als offene Stellen“, so Kettner.

Auch in Sachen High-Tech-Medizin hat die Chirurgie in der Klinik Kittsee jetzt aufgerüstet. Seit Kurzem verfügt die chirurgische Abteilung über einen 3D-Laparoskopie-Turm. Mit 3D-Brillen ausgestattet, können sich die Operationsteams in Kittsee nunmehr besser denn je im Bauchraum orientieren.