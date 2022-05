Deutsch Jahrndorf: Paul Beck ist ÖVP-Spitzenkandidat für GR-Wahl

Werbung

In der vergangenen Woche lud die ÖVP Deutsch Jahrndorf zum Ortsparteitag in den Gemeindesaal. Der Abend stand gänzlich im Zeichen der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl im Herbst 2022.

ÖVP-Vorstand einstimmig gewählt

Die geschäftsführende Ortsparteiobfrau Marianne Kaiserserder wurde in geheimer Wahl von den anwesenden Gästen einstimmig in ihrem Amt bestätigt. In einem weiteren Wahlgang wurde auch Paul Beck zum Spitzenkandidaten für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl einstimmig gewählt.

„Ich danke für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich mich sachlich für unsere Deutsch Jahrndorferinnen und Deutsch Jahrndorfer einsetzen“, betont Spitzenkandidat Paul Beck im Rahmen des ÖVP-Ortsparteitages.

Nach der erfolgten einstimmigen Wahl des neuen Ortsparteivorstandes unter dem Vorsitz von Bezirksparteiobmann Markus Ulram wurden mit dem neuen Vorstand und den zahlreichen Mitgliedern bereits wichtige Themen für die Zukunft von Deutsch Jahrndorf besprochen.

