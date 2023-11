Andau: Schlacht um den besten Sommelier

Es ist Punkt acht Uhr morgens, als wir Stefan Lamster Haubenwallner, den Präsidenten des Burgenländischen Sommelierverbands, in Erich Scheiblhofers „The Resort“ in Andau treffen. Keine Woche zuvor fanden unweit von hier in der Hall of Legends die Wettbewerbe zur Ermittlung des besten Sommeliers bzw. Nachwuchssommeliers statt.

Im diesem Rahmen wurde das Event am Wochenende mit einem Welcome Dinner mit allen Wettbewerbskandidatinnen und -kandidaten sowie mit genussfreudigen Gästen abgehalten, welches unter der Schirmherrschaft der Eruption Winzer aus dem Vulkanland Steiermark stattfand. Am Montag folgte der große Tag für die Kandidatinnen und Kandidaten der beiden Wettbewerbe. Beim Nachwuchs-Wettbewerb fiel die Entscheidung bereits am Nachmittag: Paul Harms, Schüler der Höheren Bundeslehranstalt für Tourismus und wirtschaftliche Berufe Bergheidengasse konnte den Wettbewerb für sich entscheiden.

„Wir hatten im Wettbewerb zum Nachwuchssommelier heuer 17 Teilnehmer, was vorallem im Hinblick auf die vergangenen Jahre sehr zufriedenstellend war“, meint Lamster Haubenwallner zum Wettbewerb und stellt dabei auch eine jährliche Austragung anstelle des aktuellen Rhythmus alle zwei Jahre in Aussicht.

Das Finale des Wettbewerbs „Bester Sommelier Österreichs“ fand im Rahmen eines Galadinners statt. Hier konnten die Gäste zusehen, was aktuell von Sommelières und Sommeliers auf internationalem Top-Niveau verlangt wird.

„Dabei geht aber nicht nur um das blind erkennen von Wein und dessen Beschreibung, sondern um umfassendes Wissen und klassische Gastgeberqualitäten, bei denen auch lösungsorientiertes Handeln in kniffligen Situationen und Charme bewertet werden.“ führt der Präsident weiter aus.

Schließlich konnte der Tiroler Sommelier Maximilian Steiner den Wettbewerb für sich entscheiden. Am letzten Tag folgte als Ausklang noch ein Netzwerken unter Kollegen.