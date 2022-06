Am Sonntag Stoober Gesangsverein lädt zum Maifest ein

Lesezeit: 2 Min RO Redaktion Oberpullendorf

Bei einem früheren Maifest. Edith Hrabec, Franz Schrödl, Ulli Schrödl, Celina Simon und Angelika Schrödl. Foto: BVZ Archiv

D as Maifest in Stoob findet am 5. Juni statt.