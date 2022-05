The Blamphins: Burgenländisch-britische Band auf Erfolgskurs

Werbung

Die burgenländisch-britische Band „The Blamphins“ hat in der vergangenen Zeit öfters von sich reden gemacht. Vor Kurzem veröffentlichten die vier Musiker aus den Bezirken Oberpullendorf und Mattersburg ihr erstes Album. Ein „powerful, heavy Rock‘n‘Roll piece of art“, wie Sänger und Songwriter Stefan Smith das neue rockige Album bezeichnet.

Vor Kurzem konnte die Band auch einen weiteren Erfolg für sich verbuchen: Bei der Songchallenge in Neusiedl am See holten die Musiker den ersten Platz. Das Preisgeld soll für die Produktion von CDs verwendet werden.

Als nächstes zu hören sind Stefan, Isaac, Marco und Thomas am Samstag, dem 11. Juni, auf der Red Bull Stage am Nova Rock in Nickelsdorf. Auch bei der Summer Pulse Party in Lackenbach am 27. August werden „The Blamphins“ zu hören sein. Geplant ist außerdem eine Österreich-Tour, später soll es in Österreichs Nachbarstaaten gehen. Wie es weiter gehen soll? Am besten so kreativ, erfolgreich und mit viel Spaß so wie bisher, so die Musiker.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.