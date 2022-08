Draßmarkterin als Managerin des „Kugelmugel“ im Prater

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Die gebürtige Draßmarkterin Linda Treiber ist die neue Managerin des Kunstobjekts „Universelle Republik Kugelmugel“ im Prater.

„Ich habe Nikolaus Lipburger, Eigentümer von Kugelmugel, bei einer meiner Lesungen persönlich kennengelernt, und bin mit ihm auf meine frühere Tätigkeit im Immobilienbereich zu sprechen gekommen. Bei dieser Gelegenheit hat er mir angeboten, das Management für das Kunstobjekt ‚Kugelmugel‘ im Wiener Prater zu übernehmen. Nach Besichtigung und einer kurzen Bedenkzeit habe ich sein Angebot angenommen“, erzählt sie.

„Das internationale Interesse ist bereits jetzt sehr groß.“

Das weltweit einzigartige Kugelhaus wurde in den Jahren 1971/72 vom akademischen Maler und Aktionskünstler Edwin Lipburger und seinem Sohn Nikolaus geplant und ursprünglich in Katzelsdorf bei Wiener Neustadt errichtet. Aufgrund von Rechtsstreitigkeiten mit der Gemeinde und dem Land Niederösterreich wurde es schließlich 1982 nach Wien in den Prater verlegt.

„Diese Auseinandersetzung mit dem Land Niederösterreich mündete in der Verhaftung und zehnwöchigen unbedingten Inhaftierung des Herrn Lipburger“, so Treiber. Der „Kugelmugel“ soll nun saniert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Geplant sind die Erneuerung der Fenster sowie eine Oberflächenerneuerung durch Holzschindelabdeckung. Der Innenraum soll weitgehend unverändert bleiben, die Böden der beiden Geschoße werden abgeschliffen und neu versiegelt.

„Spätestens im Frühjahr des nächsten Jahres soll es wieder öffentlich zugänglich sein. Das internationale Interesse ist bereits jetzt sehr groß“, freut sich Linda Treiber auf ihre neue Herausforderung.

