Die 53-jährige Radfahrerin aus Wien war laut einer Aussendung der Polizei am Sonntag gegen 15.45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Güterweg in Landsee (Bezirk Oberpullendorf) in Richtung Blumau unterwegs; etwa 450 m vor dem Ortsgebiet von Blumau wollte ein 85 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt Land mit seinem Auto die Radfahrerin überholen.

Dabei erfasste der Pensionist die Frau an der Seite, wodurch sie in den Straßengraben stürzte. Die 53-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, sie wurde vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen. Ein Alkotest beim Autolenker verlief negativ.