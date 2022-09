Power Center Stoob öffnete offiziell seine Pforten

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Am Mittwoch wurde in Stoob das neue Power Center in Stoob (PCS) feierlich eröffnet. Bereits seit den 90er Jahren bestand das EKZ Stoob Süd, das seit mehreren Jahren brach liegt. Nach dem Totalumbau (ein Teil wurde weggerissen) umfasst das Center rund 5.500 Quadratmeter an vermietbarer Fläche.

Photovoltaik kommt, "JYSK" ist schon da

Beim Eröffnungs-Abend wurden neue Mieter wie Action, Tedi und Pepco präsentiert, die bisher noch nicht im Bezirk Oberpullendorf ansässig waren. Zusätzlich wird die Firma "JYSK" seine Fläche am Standort verdoppeln. Eine Photovoltaikanlage soll nach der Eröffnung am Dach installiert werden. Die Revitalisierung ist auch eine wichtige Maßnahme gegen Bodenversiegelung.

Landesrat Heinrich Dorner sagte bei der Eröffnung: "Die ehemalige' Geisterstadt' wurde jetzt beseitigt, die Sanierung des Areals tut auch der Region gut. Die Zeiten werden nicht einfacher und auch Investitionen sind schwieriger. Daher bedanke ich bei den Mitgesellschaftern Eduard Halmschlager, Andreas Koptik und Harald Eichberger, dass sie das Projekt innerhalb nur eines Jahres umgesetzt haben."

Im Zuge der Eröffnung wurde der Freiwilligen Feuerwehr Stoob ein Scheck von 2.000 Euro übergeben. Foto: Landesmedienservice Burgenland

Das Power Center Stoob bringe auch rund 50 neue Arbeitsplätze im Bezirk und hervorzuheben sei, dass mit der Revitalisierung des früheren EKZ eine wichtige Maßnahme gegen Bodenversiegelung gesetzt werde. Dorner betonte: "Ich wünsche den Betreibern sowie allen Firmen im Power Center Stoob alles Gute."

Bürgermeister Bruno Stutzenstein freut sich sehr über die Wiederbelebung und Eröffnung: "Für uns als Gemeinde ist es eine positive Geschichte, wenn das Power Center mit neuem Leben erfüllt wird. Das bringt auch neue Impulse für die Region."

Nach der inoffiziellen Eröffnung hofft man ab heute, Donnerstag, 1. September 2022, dass die Bevölkerung den Weg in das erneuerte Power Center Stoob findet.

Mehr Informationen dazu auf https://www.powercenterstoob.at.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.