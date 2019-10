In Oberpetersdorf stellt Pensionistenverbands-Ortsvorsitzender Franz Seckel seit Jahren vor Martini Gänse in der Ortschaft auf. Dieses Jahr hatte er diese am 24. Oktober aufgestellt – am Morgen des 25. Oktober waren von den 20 Gänsen vier enthauptet bzw. zerstört.

„Wen stört so etwas? Sollte dazu jemand Beobachtungen gemacht haben, teilen Sie mir das bitte unter 0676/7055449 mit“, bittet Seckel bei der Aufklärung des Vandalenaktes um Mithilfe.