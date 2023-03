Feuerwehr Bubendorf: Kassier übergab Funktion nach 36 Jahren

Werbung

Kassier Josef Puhr übergab nach 36 Jahren sein Amt an Peter Sitkovits. Außerdem wurde Bilanz über das vergangene Jahr gezogen. Die Feuerwehr Bubendorf musste zu sechs Einsätzen ausrücken, wobei bei fünf davon die Wärmebildkamera benötigt wurde, die in Bubendorf stationiert ist. Außerdem wurde der Zu- und Umbau des Feuerwehrhauses fertiggestellt und eingeweiht.

Ein besonders aktives Jahr war 2022 auch für die Jugend, wobei die Feuerwehr vier neue Jugendliche in ihren Reihen willkommen heißen konnte. Für die Jugendlichen standen der Wissenstest, die Ablegung von Bewerbsabzeichen, die Baumpflanzaktion, die Teilnahme an Übungen der Aktiven sowie eine Besichtigung der Drehleiter Oberpullendorf am Programm.

Für das heurige Jahr ist unter anderem die Teilnahme bei den Leistungsbewerben und die Durchführung der Branddienstleistungsprüfung geplant. Außerdem will man die Kameradschaftspflege durch Einführung eines Feuerwehrdonnerstags stärken.

