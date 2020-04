Da aber derzeit ein Mangel an Atemschutzmasken herrscht und sich ein Kaffeefilter offenbar tatsächlich dazu eignet, griffen Ärzte und Medien im In- und Ausland die Idee auf und so gibt es inzwischen bei diversesten Medien Beiträge, wie man diese Kaffeefiltermasken selbst herstellen kann. „Es freut mich, dass ich mit meiner kleinen – anfangs satirisch gemeinten – Idee vielleicht einen kleinen Beitrag in der Coronakrise beitragen kann“, so der Kabarettist. Pomper wird nach der Coronakrise mit seinem neuen Programm „Das wird man wohl noch sagen dürfen“ wieder zu sehen sein. Seine Premiere wird am 28. Oktober nachgeholt.