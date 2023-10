Unter dem Titel „Ryder Cup“, in Anlehnung an den Golfwettkampf Europa/USA, wurde das Sportjahr 2023 abgeschlossen. Zwei gemischte Mannschaften aller Altersklassen traten beim Abschlussturnier gegeneinander an. Neben dem sportlichen Aspekt dieser Veranstaltung, dient das Event auch als Gelegenheit, sich in freundschaftlicher Weise zu treffen und den Tag bei einer kulinarischen Feier ausklingen zu lassen.