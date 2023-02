Raus aus dem Schatten

Verwöhnt trifft es am besten, wenn man es in den letzten 20 Jahren mit dem SV Eberau hielt.

Sehr gute Teams und noch bessere Kicker drückten sich die fußballerische Klinke in die Hand. Der Höhepunkt gipfelte 2016 mit dem Burgenlandliga-Titel, mit einer Elf, die es in Eberau in dieser Form kaum mehr geben wird.

Der eigene Stamm erreichte seinen Höhepunkt, die auswärtigen Kräfte passten optimal und die Expertisen von Paul Gludovatz und Klaus Guger waren das Tüpfelchen auf dem i. Sieben Jahre später ist man 2. Liga-Siebenter – die Vergangenheit immer im Rückspiegel. Einfacher macht es das nicht.

Zwischen 2. Liga-Spitze und unteres Landesliga-Drittel ist der Anspruch – dieses Ziel erreichte man mit etwas Bauchweh immer.

Auch das aktuelle Team ist talentiert. Da und dort fehlen noch qualitative Mosaiksteinchen, genau dort gilt es im Sommer anzusetzen. Dann werden die Fans auch aufs Neue verwöhnt, in welcher Liga auch immer.