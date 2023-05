Die Burgenlandtrails am Geschriebenstein werden erweitert

Welche Chancen und Möglichkeiten hat der Naturpark Geschriebenstein? Das war Inhalt eines Impulsreferats von Tourismusverband Südburgenland Geschäftsführer Dietmar Salmhofer im gut besuchten Sitzungssaal im Gemeindeamt Rechnitz.

Die Burgenlandtrails am Geschriebenstein spielten darin eine große Rolle und der Tourismuschef kündigte den Ausbau nach Stadtschlaining und Bad Tatzmannsdorf an. „Die Pläne dazu sind nicht nur am Laufen, sondern so gut wie fertig. Jetzt gilt es die beste Lösung für die Umsetzung zu finden“, sagt Salmhofer. „Die Burgenlandtrails sind ein Riesending. Noch nicht in der Champions League, aber in der 2. Bundesliga. Wir sind attraktiv, jetzt gilt es noch attraktiver zu werden und den Gast so zu begeistern, dass er immer wieder kommt“, so Salmhofer.

Die Themen Wandern, Kulinarik und Kultur waren ebenfalls Themen, dazu Fördermöglichkeiten für Betriebe. „Der Radtourismus ist enorm wichtig, aber nicht die einzige Schiene. Die Wanderwege sind super, aber auch hier gilt es, diese attraktiver zu machen und zu erhalten. Dazu Kulturangebote und Kulinarik. Es ist viel da. Wir müssen das bewerben und noch größer werden“, so Salmhofer.

