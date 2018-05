Der Baustart sei für Ende Juli, die Fertigstellung für Ende Mai 2019 vorgesehen, bestätigte Geschäftsführer Edgar Stemeseder einen Bericht des ORF Burgenland. In einer ersten Phase sollen 50 Arbeitsplätze entstehen.

Eine Investitionssumme wollte Stemeseder nicht nennen. Das Produktionswerk werde eine Größe von rund 13.000 Quadratmetern haben. Das Ziel sei, im Burgenland, genauso wie derzeit in Salzburg, 200 Mitarbeiter zu beschäftigen. Das Unternehmen mit Sitz in Hof bei Salzburg (Bezirk Salzburg Umgebung) stellt Aluminiumprodukte für den Fensterbau her.

Als Gründe für das Burgenland nannte der Geschäftsführer die leistbaren Grundstückspreise sowie die Verfügbarkeit von Mitarbeitern. "Das ist im Burgenland wesentlich besser gegeben, als in Salzburg", so Stemeseder.