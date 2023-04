1. Klasse Nord: Neudorf/Parndorf nun erster Verfolger

ZURNDORF – NEUDORF/PARNDORF JUNIORS 1:3. Neudorf/Parndorf hatte die Oberhand und Lukas Hoffmann konnte einen Abpraller von der Latte mit dem Kopf zum 0:1 verwerten (19.). Zurndorf-Betreuer Markus Geissler dürfte bei der Halbzeitansprache die richtigen Worte gefunden haben, denn seine Jungs kamen voller Elan aus der Kabine und spielten tollen Fußball. Belohnt wurde diese Druckphase in Minute 54 nach einem weiten Abschlag von Goalie Richard Brauneis auf Stürmer-Ass Jakub Hrncar, der die Kugel mit dem ersten Kontakt im Kasten der Neudorfer versenkte. Auch danach blieb die Heimmannschaft am Drücker, allerdings hielt Goalie Samuel Luntzer seine Truppe im Spiel. Ein Eckball in der 69. Spielminute, den Aaron Belmenen verwertete, brachte dem Team von Dieter Firmkranz die Führung. Das 3:1 fiel durch einen Direktfreistoß von Anis Balti gute zehn Minuten vor dem Ende. „Wir hätten das 2:1 machen müssen. So zu verlieren, tut natürlich besonders weh“, erklärte Geissler. „Meiner Meinung nach haben wir uns die drei Punkte verdient, wobei die Partie auch hätte kippen können“, so Firmkranz.

ASV ZURNDORF – SPG NEUDORF/PARNDORF 1:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (19.) Hoffmann, 1:1 (54.) Hrncar, 1:2 (69.) Belmenen, 1:3 (79.) Balti. Reserve: 1:0 (Amri). SR: Erdem (Z: schwach / N: sehr gut).- Zurndorf, 222. Zurndorf: Brauneis; Meixner (77. Salzer), Dziaba, Dürr (85. Amri), Szoka; Skuta, Prakisch, Unger, Kekl; Hrncar, Pethö. Neudorf: Luntzer; Durek (64. Fischer), Daniel Lamster, Belmenen, Mitrovic; Lieskovsky, Hoffmann, Balti; Hudec, Thalhammer (92. Frank), Schuber (89. Schweiger).

GOLS – BREITENBRUNN 1:3. Die erste Hälfte war geprägt von Taktik und Abtasten, keine der beiden Mannschaften wollte etwas riskieren. Richtig sehenswert wurde es erst in der 51. Minute. Spielertrainer Christoph Schneider packte einen Distanzschuss aus gut 25 Metern aus und platzierte den Ball perfekt im Kreuzeck. Nur 12 Minuten später erhöhte Benjamin Frank, der einen Stanglpass verwerten konnte, auf 0:2. Breitenbrunn spielte es danach sehr klug und ließ nur wenig zu. Die Golser warfen alles nach vorne und kamen durch einen Treffer von Robert Glenda in Minute 88 auf 2:1 heran. Den letzten Treffer der Partie erzielte jedoch der Tabellenführer. Ein verwandelter Strafstoß von Maximilian Moro führte zum 1:3-Endstand (95.). „Am Ende machte die Chancenauswertung den Unterschied“, ist sich Gols-Coach Andreas Preisinger sicher. „Es war auf alle Fälle das erwartete Spitzenspiel und am Ende ein verdienter Sieg“, freute sich Breitenbrunn-Pressesprecher Mathias Hareter.

SV GOLS – SC BREITENBRUNN 1:3 (0:0).- Torfolge: 0:1 (51.) Schneider, 0:2 (63.) Frank, 1:2 (88.) Glenda, 1:3 (95.) Moro. Reserve: 0:1 (Bogner). SR: Paukowits (G: Durchschnitt / B: sehr gut).- Gols, 200. Gols: Denk; Schmelzer (65. Roiss), Bortel, Sommer, Limbeck; Seywerth; Schmid, Glenda, Krikler, Ziniel; Kettner. Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Valek, Ettl, Gross; Strahammer, Nagy; Kocis (11. Frank, 78. Kientzl), Schneider (81. Kopf), Moro; Hudak.

PODERSDORF – APETLON 1:1. Die Favoriten aus Apetlon kamen besser in die Begegnung und hatten mehr vom Spiel. Ein Traumpass von Dominik Toth hebelte in der 32. Spielminute die gesamte Podersdorf-Abwehr aus und Oliver Fandel musste den Ball nur noch am Torwart vorbeischieben. Nach dem Gegentreffer wurden die Hausherren aktiver und erzielten im Namen von Peter Püspök kurz vor der Pause den Ausgleichstreffer (43.). Es war der Knackpunkt des Spiels, denn auch nach Wiederanpfiff blieb der UFC die gefährlichere Mannschaft. Wir befinden uns in der letzten Minute der Nachspielzeit, als der Schiedsrichter gerechterweise auf Elfmeter für Podersdorf entschied. Marton Nemeth fand jedoch in Matej Strapak seinen Meister und es blieb beim 1:1. „Unterm Strich bin ich mit dem Unentschieden zufrieden, da die Podersdorfer mit Sicherheit das engagiertere Team waren“, wie SCA-Coach Christian Pinter klarstellte.

UFC PODERSDORF – SC APETLON 1:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (32.) Fandel, 1:1 (43.) Püspök. Reserve: verschoben. SR: Flasch (P: sehr gut / A: gut).- Podersdorf, 300. Podersdorf: Binter; Bujtas, Kominak, Leiner, Lackner; Steiner, Nemeth; Nagy, Hrdina, Püspök; Packo. Apetlon: Strapak; Fleischhacker (84. Payer), Horst Scheiblhofer, Petrak, Koppi (50. Rabi); Kevin Scheiblhofer; Toth, Nemec, Slehofer; Lentsch, Fandel.

NSC JUNIORS – JOIS 4:3. Marc Kobor traf bereits nach vier gespielten Minuten zum 1:0 für die Juniors. Direkt im Anschluss fanden die Gastgeber einige Möglichkeiten vor, um ihren Vorsprung weiter auszubauen, allerdings ohne Erfolg. Nach 20 Minuten gab es Elfmeter für Jois, den Lubomir Kordanic eiskalt verwandelte. Der Tabellenletzte hielt gut dagegen und ging nach einem nahezu perfekt gespielten Konter über vier Stationen, der von Marek Matias souverän vollendet wurde, mit 1:2 in Front (38.), doch diese Führung hielt nicht lange an. Nikolaus Reiterits drückte nach einem Eckball den Ball mit der Brust ins gegnerische Tor und glich in Minute 40 aus. Nach der Pause kam Neusiedl wieder besser ins Spiel und durfte sich durch Treffer von Marc Kobor und Matej Maas in der 67. und 77. Spielminute über einen Zwei-Tore-Vorsprung freuen. Die Joiser kamen in der Schlussphase noch auf 4:3 heran, die Punkte blieben jedoch in der Seestadt. „Wir haben ein schnelles Tor geschossen, aber es verabsäumt, den Sack zuzumachen“, stellte NSC-Sektionsleiter Gernot Tick fest.

NSC JUNIORS – FC HILL JOIS 4:3 (2:2).- Torfolge: 1:0 (4.) Kobor, 1:1 (20.) Kordanic, 1:2 (38.) Matias, 2:2 (40.) Reiterits, 3:2 (67.) Kobor, 4:2 (77.) Matej Maas, 4:3 (82.) Huber. Reserve: 5:2 (Münzenrieder, Sola, Mieselberger, Hluchovsky, Spielbüchler; Kara, Köhler. SR: Szombati (N: schwach / J: Durchschnitt ).- Neusiedl, 120. Neusiedl: Köhle; Pichler, Akbiyik, Reiterits, Sonnleitner; Haider, Tick (93. Sola); Matej Maas (90. Chakabkab), Reeh, Graßl (69. Maletschek); Kobor. Jois: Kostolansky; Cinege, Kientzl, Kordanic, Hackl; Matias, Safarik; Majchut (59. Sert), Huber, Nief; Dasko.

NICKELSDORF – OGGAU 3:1. Die Nickelsdorfer waren von der ersten Minute an das dominierende Team, wobei Torchancen auf beiden Seiten eher Mangelware waren. Trotzdem gelang es Matus Rybansky, mit einem Doppelschlag in der 25. und 27. Minute seine Mannschaft in Führung zu bringen und den Oggauern somit den Stecker zu ziehen. Im zweiten Durchgang konzentrierte sich der ASV Nickelsdorf aufs Verteidigen und tat nicht mehr als nötig war. Die Entscheidung fiel in Minute 81, als Rybansky seinen 23. Saisontreffer erzielte. Das 3:1 durch Andreas Werner, kurz vor dem Abpfiff, war nur noch Ergebniskorrektur. „Der Sieg geht definitiv so in Ordnung, vor allem aufgrund der ersten Halbzeit“, so ASV-Sektionsleiter Michael Liedl.

ASV NICKELSDORF – UFC OGGAU 3:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (25.) Rybanksy, 2:0 (27.) Rybansky, 3:0 (81.) Rybansky, 3:1 (92.) Andreas Werner. Reserve: 0:3 (Mad 2, Haret). SR: Fir (N: sehr gut / O: ).- Nickelsdorf, 150. Nickelsdorf: Bolech; Scherhaufer, Morsky, Horvath, Semjan; Orosz (89. Milosevic), Kovacs (92. Limbeck), Weisz, Hareter; Varga; Rybansky. Oggau: Markus Werner; Pichlhöfer (34. Christopher Schummi), Kucher, Hanifl, Wimmer; Faustmann (Marcel Schummi), Pejic; Salomon (26. Lupsina), Handaoui, Andreas Werner; Kevin Schmit.

RUST – HORNSTEIN 0:1. Rust hatte zwar mehr Ballbesitz, doch die besseren Möglichkeiten hatten ganz klar die Hornsteiner, die in der 17. Spielminute durch Julian Wörndl in Führung gingen. Die Reinprecht-Truppe kam danach zu weiteren guten Chancen, doch es blieb beim 0:1. In den restlichen Minuten der Begegnung gab es kaum nennenswerte Aktionen, denn der ASV Hornstein verteidigte äußerst konsequent und spielte die drei Punkte souverän nach Hause. „Endlich haben wir uns belohnt. Es war wirklich eine tolle Mannschaftsleistung“, wie Sebastian Reinprecht schwärmte.

SC RUST – ASV HORNSTEIN 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (17.) Wörndl. Reserve: 2:1 (Hirschmann, Gajdos; Kospo). SR: Stevic (R: gut / H: gut).- Rust, 200. Rust: Ackermann; Petrik (45. Prokop), Hahnenkamp (76. Stagl), Steinhauser, Kummer (45. Maksimovic); Petermann, Kovacs; Bohac (76. Michael Balogh), Mandalovic (45. Nurlu), Lang; Nemeth. Hornstein: Ferko; Niklas, Sara, Grgic, Reich; Sadowski; Kusolitsch, Wörndl; Baumgartner (81. Kospo), Kovacs, Pogats (60. Wady).

EISENSTADT – FRAUENKIRCHEN 0:4. Die Partie begann für die Hauptstädter äußerst vielversprechend, denn Alexander Kampitsch und Nemanja Nikolic kamen schnell zu zwei aussichtsreichen Möglichkeiten, allerdings ohne Torerfolg. Der Zug der Frauenkirchner kam in Minute 23 ins Rollen. Lukas Kissak stellte aus spitzem Winkel auf 0:1. Nur kurze Zeit später baute der Stürmer den Abstand auf 0:2 aus (28.). Der SC Eisenstadt konnte den Heidebodnern über das gesamte Spiel hinweg nicht mehr gefährlich werden und es wurde schließlich ein klar und deutliches 0:4 für die Mannschaft von Bernhard Rainprecht. „Dieser Sieg war für unsere Psyche sehr wichtig“, betonte Obmann Werner Kandl.

SC EISENSTADT – SC FRAUENKIRCHEN 0:4 (0:2).- Torfolge: 0:1 (23.) Kissak, 0:2 (28.) Kissak, 0:3 (66.) Kissak, 0:4 (69.) Schmid. Reserve: 3:3 (Covaciu, Fasching, Weber; Windholz 2, Thury). SR: Maxharri (E: gut / F: Durchschnitt).- Eisenstadt, 70. Eisenstadt: Logofatu; Bierbaum (70. Ilir Maliqi), Habeler, Majercak, Jivici; Vokshi, Fischer, Kusolitsch, Kampitsch; Nikolic (46. Özkan), Jakovljevic (73. Pasterniak). Frauenkirchen: Weidinger; Martinov, Weigl, Kiss, Ettl; Birschitzky, Kurcsis, Haszonits, Szöllös (82. Gollowitzer); Schmid (88. Grießer), Kissak.