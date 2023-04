1. Klasse Nord: Spitzenduo in Torlaune

Werbung

BREITENBRUNN – RUST 5:1. Die Hausherren erwischten den sogenannten Traumstart und stellten nach 15 gespielten Minuten durch Martin Kocis auf 1:0. Nur 120 Sekunden später stand Luke Strahammer nach einem Korner goldrichtig und erhöhte auf 2:0, doch das war noch nicht alles. In der 22. Spielminute traf Maximilian Moro ins lange Eck und besiegelte somit fast schon die Vorentscheidung. Der SC Rust kam zwar vor der Pause durch einen Treffer von Christian Kovacs auf 3:1 heran (36.), doch auch im zweiten Durchgang blieb Breitenbrunn überlegen und gewann schlussendlich klar und deutlich mit 5:1 und verweilt somit weiter an der Tabellenspitze. Eine tolle Leistung, wenn man noch dazu bedenkt, dass es das erste Match mit Alexander Janisch an der Seitenlinie war. „Es stand über die gesamten 90 Minuten nie zur Debatte, wer als Sieger vom Platz gehen wird“, freute sich Breitenbrunn-Pressesprecher Mhatias Hareter. Rust-Obmann Thomas Balogh: „Leider war es eine schlechte Leistung von uns.“

SC BREITENBRUNN – SC RUST 5:1 (3:1).- Torfolge: 1:0 (15.) Kocis, 2:0 (18.) Strahammer, 3:0 (22.) Moro, 3:1 (36.) Kovacs, 4:1 (54.) Moro, 5:1 (87.) Valek. Reserve: 4:0 (Bogner 2, Eder, Frank). SR: Karner (B: sehr gut / R: schwach).- Breitenbrunn, 150. Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Ettl, Valek, Gross; Strahammer, Nagy (84. Raithofer), Kocis, Schneider (80. Kopf), Moro (86. Kientzl); Hudak. Rust: Ackermann; Prokop, Maksimovic (63. Nurlu), Steinhauser, Kummer (37. Mandalovic); Petermann, Kovacs; Lang, Jürgen Balogh, Bohac; Nemeth (37. Petrik).

GOLS – EISENSTADT 3:1. Wie auch schon vergangene Woche gegen Apetlon spielten die Hauptstädter super mit und trafen sogar bereits früh in der Partie Aluminium, jedoch ohne Torerfolg. Ein toller Schuss aus gut 17 Metern von Pascal Krikler brachte die Führung für den Favoriten (22.), doch diese hielt nur gut vier Minuten an, denn Dominik Jakovljevic konnte einen Abwehrfehler der Golser ausnutzen und glich aus (26.). In der zweiten Halbzeit war das Tempo nicht mehr so hoch und die Heimmannschaft kontrollierte das Geschehen, weshalb das 2:1 durch Lukas Zwinger in der 60. Spielminute auch so in Ordnung ging. Nach einer unnötigen Gelb-Roten Karte für Eisenstadts Kevin Kusolitsch (72.) war das Spiel entschieden. Gols legte sogar noch einen drauf (77., Robert Glenda) und besiegte den Tabellenvorletzten mit 3:1. „Wir hätten gegen Ende hin sogar noch mehr Tore machen können, aber wir haben die Chancen nicht genutzt“, so Andreas Preisinger, Trainer des SV Gols. „Wir haben brav mitgespielt und super gekämpft, aber es hat leider wieder nichts eingebracht“, analysierte SCE-Pressesprecher Christoph Brenner.

SV GOLS – SC EISENSTADT 3:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (22.) Krikler, 1:1 (26.) Jakovljevic, 2:1 (60.) Zwinger, 3:1 (77.) Glenda. Gelb-Rote Karte: Kusolitsch (72., Unsportlichkeit). Reserve: 9:1 (Forster 3, Krutzler 3, Weiss 2, Oliver Ziniel; Hermann). SR: Kouba (G: sehr gut / E: Durchschnitt).- Gols, 200. Gols: Denk; Schmelzer (60. Klenner), Sommer, Limbeck, Maximilian Weiss; Zwinger (86. Lukas Weiss), Krikler, Glenda, Ziniel (92. Forster); Frank (60. Schmidt), Kettner (92. Krutzler). Eisenstadt: Müllner; Pölzelbauer, Habeler, Kusolitsch, Jivici; Bierbaum, Maliqi (84. Berisha), Fischer, Pasterniak (70. Özkan); Jakovljevic; Kampitsch (70. Nikolic).

PODERSDORF – ZURNDORF 0:2. Zurndorf hatte zu Beginn der Partie Probleme mit der Spielweise der Podersdorfer, die immer wieder versuchten, mit langen Bällen Lücken aufzureißen und auch zu zwei Halbchancen kamen, doch ohne Erfolg. Die Gäste wurden immer aktiver und kontrollierten das Geschehen. In der 26. Spielminute traf Manuel Pethö per Strafstoß zum 0:1 für den ASV. Nach der Pause hatte der UFC Podersdorf eine starke Viertelstunde, wo der Ausgleich in der Luft lag, allerdings wusste sich Zurndorf gut zu wehren und erhöhte durch Marcel Prakisch auf 0:2 (70.). „Leider haben wir nicht an die Leistung von Rust angeschlossen und waren vor dem Tor viel zu harmlos“, bedauerte Franz Ziniel. „Meines Erachtens geht der Sieg für uns in Ordnung“, stellte Zurndorf-Trainer Markus Geissler klar.

UFC PODERSDORF – ASV ZURNDORF 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (26.) Pethö, 0:2 (70.) Prakisch. Reserve: 0:2 (Kast 2). SR: Kazanci (P: Durchschnitt / Z: gut).- Podersdorf, 150. Podersdorf: Köllö; Bujtas, Leiner, Lentsch, Lackner; Nemeth, Nagy, Hrdina, Püspök, Kominak; Packo. Zurndorf: Reif; Meixner (77. Kekl), Dürr, Dziaba, Szoka; Skuta, Prakisch (77. Mayerhofer), Wrba, Unger (85. Salzer); Hrncar (62. Lambert), Pethö (85. Wohlfahrt).

NEUDORF/PARNDORF JUNIORS – NICKELSDORF 0:0. In den ersten 45 Minuten hatte Nickelsdorf etwas mehr von der Partie und kam durch Goalgetter Matus Rybansky zu einer guten Gelegenheit, die der Angreifer jedoch ausließ. Auch die Neudorfer hätten im Namen von Sebastian Schuber treffen können. In Halbzeit zwei hatten die Juniors die Nase vorne und fanden erneut eine Topgelegenheit vor, um in Führung zu gehen, doch Nickelsdorf-Goalie Branislav Bolech parierte souverän. „Am Ende des Tages war es ein gerechtes Unentschieden“, wie sowohl Neudorf-Betreuer Dieter Firmkranz als auch ASV-Sektionsleiter Michael Liedl zugaben.

SPG NEUDORF/PARNDORF JUNIORS – ASV NICKELSDORF 0:0.- Reserve: 5:1 (Justin Mikats, Suliashvili, Gregory Mikats, Akkas, Felcan). SR: Kuzat (Ne: gut / Ni: Durchschnitt).- Neudorf, 100. Neudorf/Parndorf: Luntzer; Hudec, Lieskovsky, Daniel Lamster, Panic (61. Mitrovic); Savoric, Thomas Lamster, Hoffmann; Thalhammer (80. Schütz), Pinter, Schuber. Nickelsdorf: Bolech; Scherhaufer, Limp, Horvath, Semjan; Orosz, Kellner (80. Kovacs), Weisz, Hareter; Varga; Rybansky.

HORNSTEIN – OGGAU 0:0. Beide Mannschaften wirkten etwas unsicher. Sowohl bei Hornstein als auch bei Oggau waren die Defensivreihen besser als die Offensive, wobei beide Teams auch die Möglichkeiten hatten, um das entscheidende Tor zu erzielen, doch am Ende blieb es beim 0:0. „Es gab weder da noch dort wirklich kreative Ideen“, meinte der Obmann des ASV Hornstein, Christian Pölzelbauer. Oggau-Trainer Wolfgang Mayer sagte nach dem Derby: „Leckerbissen war es keiner und in Summe geht das Remis in Ordnung.“

ASV HORNSTEIN – UFC OGGAU 0:0.- Reserve: 1:0 (Ertl). SR: Herczeg (H: gut / O: schwach).- Hornstein, 150. Hornstein: Ferko; Niklas, Grgic, Sara, Reich; Sadowski; Kusolits (78. Wady), Wörndl (68. Toth); Baumgartner (89. Pogats), Kovacs, Saadi. Oggau: Markus Werner; Pichlhöfer, Bastian Kucher, Hanifl, Wimmer; Pejic, Hamdaoui; Salomon (45. Faustmann), Schummi (45. Salmer), Andreas Werner (76. Lupsina); Kevin Schmit.

APETLON – JOIS 3:0. Die Apetloner wollten an die Leistung vom 6:1-Erfolg über den SC Eisenstadt anschließen und das gelang dem Team von Christian Pinter vor allem im ersten Durchgang. Sebastian Lentsch staubte nach 23 gespielten Minuten zur Führung ab und Cristiano Barbosa machte kurz darauf den Zwei-Tore-Vorsprung perfekt (28.). Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte hätten die Seewinkler gut und gerne noch einen Treffer nachlegen können, doch das alles entscheidende 3:0 erzielte Jan Spodniak mutterseelenallein vor dem Tor des FC Hill Jois erst kurz vor dem Abpfiff (84.). Die Gäste wurden in Halbzeit zwei zwar besser und Apetlon ließ nach, allerdings reichte es nicht, um dem SCA wirklich gefährlich zu werden. „Leider waren die zweiten 45 Minuten eher Krampf als Kampf, aber wir freuen uns natürlich über diese wichtigen drei Punkte“, wie Pinter erklärte. Jois-Obmann-Stellvertreter Christian Scherry: „Leider haben wir die Möglichkeiten, die wir hatten, nicht genutzt.“

SC APETLON – FC HILL JOIS 3:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (23.) Lentsch, 2:0 (28.) Barbosa, 3:0 (84.) Spodniak. Reserve: 2:1 (Payer, Tschida; Wetschka). SR: Tosun (A: sehr gut / J: sehr gut).- Apetlon, 250. Apetlon: Strapak; Slehofer, Horst Scheiblhofer, Petrak, Pethö; Spodniak; Toth, Nemec, Fandel (87. Koppi); Lentsch (72. Kevin Scheiblhofer), Barbosa. Jois: Wachtler; Hackl, Kientzl, Kordanic, Cinege (45. Fasching); Matias, Safarik; Takac, Huber, Majchut; Dasko (59. Nief).

FRAUENKIRCHEN – NSC JUNIORS 0:3. Es dauerte nur sieben Minuten, bis die jungen Neusiedler nach einer Standardsituation in Führung gingen (7., Johannes Haider). Danach war der Wind der große Spielverderber und die Seestädter taten sich schwer, allerdings kam Frauenkirchen ebenfalls nicht zu vielen Möglichkeiten und es ging mit 0:1 in die Pause. Der NSC kam frischer und motivierter aus der Kabine und Sebastian Toth erhöhte schnell auf 0:2 (47.). Auch danach blieb Neusiedl die spielbestimmende Mannschaft und ging durch einen verwandelten Elfmeter, abermals von Toth, mit 0:3 in Front (85.). „Leider mussten wir viele Ausfälle vorgeben und bei einem eher kleineren Kader macht sich das natürlich bemerkbar“, so Obmann Werner Kandl. „Der Sieg geht auch in der Höhe so in Ordnung“, wie NSC-Sektionsleiter Gernot Tick feststellte.

SC FRAUENKIRCHEN – NSC JUNIORS 0:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (7.) Haider, 0:2 (47.) Toth, 0:3 (85.) Toth. Gelb-Rote Karte: Kurcsis (88., Foul). Reserve: 1:2 (Thury; Gabauer, Chakabkab). SR: Ziermann (F: Durchschnitt / N: gut).- Frauenkirchen, 150. Frauenkirchen: Weidinger; Ettl, Weigl, Birschitzky, Martinov; Schmid (30. Rommer), Kurcsis, Haszonits (75. Grießer), Szöllös; Gollowitzer; Kissak. Neusiedl: Misutka; Maas, Akbiyik, Haider, Sonnleitner; Haidner (87. Mieselberger); Maletschek (61. Graßl), Reeh (87. Spielbüchler), Bucur; Kobor (80. Tick), Toth.