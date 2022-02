Defensivallrounder für Steinbrunn

Der erste Grund steht am Feld und heißt Matija Belcar. Er ist der einzige Neuzugang im Winter und kommt von Spillern SV. Seine Stärken liegen in der Defensive.

„Er ist ein echter Defensivallrounder, kann hinten eigentlich jede Position spielen. Zusätzlich bringt er sogar noch Schnelligkeit mit. Er war bereits in meiner Zeit in Forchtenstein einer meiner Wunschspieler und es freut mich sehr, dass es nun geklappt hat“, so Trainer Christian Meitz. Belcar ist der einzige Neuzugang im ursprünglichen Sinne, auch wenn man Stürmer Philipp März, der mitten in der Herbstsaison sein Comeback gab und dabei gleich dreimal traf, ebenso als Neuzugang fürs Frühjahr titulieren könnte.

Für weitere Veränderungen gab es kaum einen Grund, dafür spricht alleine die Tabellenführung. „Wir wollten eine Verstärkung in der Defensive, die haben wir mit Matija bekommen. Es ist aus unserer Sicht besser einen kleineren Kader, dafür mit hoher Qualität zu haben, als einen überfüllten Kader mit etwas niedrigerer Qualität“, so Meitz, der selbst der zweite Grund zur Steinbrunner Freude ist: Er verlängerte seinen Vertrag beim Tabellenführer um eine weitere Saison und wird auch im nächsten Jahr – unabhängig der Liga – auf der Steinbrunner Seitenlinie stehen: „Es gab zwar auch andere – auch interessante Angebote – aber ich fühle mich in Steinbrunn einfach sehr wohl.“