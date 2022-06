Neuer Coach in Steinbrunn

Werbung

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, nun ist es auch endgültig fix: Der Nachfolger des Steinbrunner Meistertrainers Christian Meitz heißt Christian Staffler. Er wird die Zügel ab der Vorbereitung in die Hände nehmen und soll für eine erfolgreiche Zeit beim Meister der 1. Klasse Nord auch eine Liga weiter oben sorgen.

Der gebürtige Südtiroler ist kein Unbekannter im Burgenland mehr: Im Sommer 2021 heuerte er beim SC Neusiedl an, wo er als Videoanalyst startete und vom Winter bis vor kurzem dann auch die 1b-Mannschaft in der 2. Klasse Nord coachte. Dort brachte er die jungen Neusiedler auf Meisterkurs, ehe es zum Bruch mit der sportlichen Leitung kam.

„Der Wechsel zu Steinbrunn hat aber nichts mit dem Ende des Engagements in Neusiedl zu tun. Das war schon vorher fix, da die sportliche Leitung und ich nicht mehr zusammenfanden“, so Staffler, der sofort einige Angebote bekam, von denen das Steinbrunner am attraktivsten für ihn war: „Das Angebot von Steinbrunn klang für mich am besten, auch wenn es für mich wie fast für jeden überraschend war, da der sportliche Erfolg von ihnen ja gegeben war. Das Projekt klingt aber sehr vielversprechend und auch die Mannschaft ist sehr gut von der sportlichen Leitung zusammengestellt. Es gibt nur wenige Änderungen, die aber richtige Verstärkungen sein werden“, so Staffler.

Langfristige Ziele beim ASV Steinbrunn

Doch was sind eigentlich die Ziele eines Trainers, der zu einem Aufsteiger wechselt? „Es ist die erste Saison für Steinbrunn in der 2. Liga seit ein paar Jahren. Das erste Ziel wird sein, die Klasse zu halten und uns in der Liga zu etablieren. Für mich das wichtigste Ziel ist aber, den Verein im gesamten gemeinsam mit der sportlichen Leitung vorwärts zu bringen – beispielsweise in der Jugendbetreuung. Ich bin zwar der Kampfmannschaft-Trainer, aber für mich war es immer wichtig, auch alle anderen Aspekte zu sehen.“

Die sportliche Leitung in Steinbrunn freut sich jedenfalls auf den Neuzugang auf der Trainerbank: „Er ist genau derjenige, den wir suchten. Er bringt einen modernen Zugang zum Training und kann sehr gut mit Jugendspielern. Es ist toll, dass es geklappt hat“, so der Sportliche Leiter Kurt Wurzer, der Christian Meitz nach der doch vorzeitigen Trennung vom Meistercoach für die letzten Runden auf der Trainerbank ersetzen wird.