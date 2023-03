Torwartproblem in Rust

Werbung

Die Storchenstädter sind bekanntlich schon seit längerer Zeit vom Verletzungspech verfolgt, doch nun könnte es wirklich zum Problem werden. Nichtsdestotrotz konnte man gegen die Golser eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen und hielt über weite Strecken auch mit, wobei die Heimmannschaft die aggressivere und willigere Mannschaft war und somit die drei Punkte auf ihrem Konto verbuchen durfte. Kurz vor dem Abpfiff kam es jedoch zu einer äußerst unschönen Szene. Der SV Gols war bereits mit 2:0 in Front, als es zu einem Schnittball zwischen Rust-Goalie Bastian Ruffini und dem eben ernannten Torschützen Dominik Schmidt kam. Ruffini hatte die Kugel bereits so gut wie gesichert, doch der Stürmer krachte mit vollem Karacho in ihn hinein, worauf eine Gehirnerschütterung und eine angeknackste Schulter des Ruster Torwarts die Folge waren. Auch Schmidt verletzte sich dabei am Oberschenkel und ist für das Spitzenspiel gegen den ASV Zurndorf fraglich. „Dominik ist dem Verteidiger mit hohem Tempo hinterhergelaufen, plötzlich war der Goalie vor ihm und er konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, also ich glaube, dass er den Torhüter gar nicht gesehen hat“, wie Gols-Coach Andreas Preisinger schilderte. Dem Gols-Youngster ist dabei natürlich keine Absicht zu unterstellen. „Für uns ist es wirklich ärgerlich, vor allem war es meiner Meinung nach bei diesem Spielstand nicht mehr notwendig, so hart reinzugehen“, erklärte der Obmann des SC Rust Thomas Balogh. Wer nun kommenden Sonntag den Kasten gegen Podersdorf sauber halten soll, wird sich zeigen.