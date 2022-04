Verschiedene Ufer und Stimmungen

Werbung

Minikrise, verlängerter Winterschlaf oder Vorlaufzeit. Die aktuellen Ergebnisse des SC Freistadt Rust könnten mit einigen verschiedenen Wörtern beschrieben werden. Was im Oktober mit der Heimniederlage gegen Nickelsdorf noch nach einem Ausrutscher aussah, ist nun schon ein leichter Trend. Immerhin gab es mit der 1:3-Niederlage gegen Halbturn – nach zwei weiteren gegen Lokalrivalen Oggau und Zurndorf – die bereits vierte Pleite in Folge für den SCF Rust. Das hat auch feste Konsequenzen im Aufstiegskampf. Statt einem heißen Duell gegen Steinbrunn, heißt es nun sich gegen Illmitz, Oggau und möglicherweise sogar noch Breitenbrunn, im Kampf um einen Aufstiegsplatz durchzusetzen.

Schützenhilfe vomNachbarn?

In die Hände könnte dabei Nachbar St. Margarethen spielen. Sollten sie den Klassenerhalt schaffen, gibt es ja bekanntlicherweise drei Aufsteiger in die 2. Liga Nord.

„Die aktuelle Situation ist nicht berauschend. Gegen Halbturn war es zwar spielerisch schon besser wie gegen Zurndorf, aber dennoch können wir mehr. Dann fehlt auch noch das Spielglück ein wenig, wenn Peter Rajzinger beispielsweise zum 2:2 trifft, hätten wir vielleicht sogar noch gewinnen können, so ist’s die vierte Niederlage in Folge. Jetzt heißt es aber, weiter die Mannschaft aufzubauen, sie haben es ja nicht verlernt. Wer weiß, vielleicht gelingt ja sogar schon gegen Steinbrunn ein Befreiungsschlag. Zudem sind wir immer noch Vierter und voll bei der Musik dabei“, so der Obmann der Ruster Thomas Balogh.

Einen kleinen Trost gibt es: Auch Lokalrivale und Tabellennachbar Oggau musste am vergangenen Wochenende mit dem 0:4 in Frauenkirchen eine schwere Niederlage einstecken.

Überragender Illmitzer Torjäger Thomas Zwickl

Nur wenige – leider immer weniger – Kilometer Wasser von Rust entfernt, befindet sich Illmitz. Trotz der geringen Entfernung zeigt sich hier zum Frühlingsbeginn ein gänzlich konträres Bild zur Stimmung in Rust. Bereits die Vorbereitung ließ erahnen, wie stark die Mannschaft von Trainer Markus Tschida drauf ist zurzeit. Diese Frühform konnte tatsächlich in die Meisterschaft übernommen werden. Nach dem Auswärtssieg bei der jugendlichen Mannschaft aus St. Georgen, legten die Illmitzer am Wochenende nach. Die eigenen Fans durften sich am Sportplatz über einen souveränen 3:0-Erfolg gegen den ASV Nickelsdorf freuen. Einmal mehr überragend dabei: Thomas Zwickl. Der Goalgetter durfte nach einem weiteren Doppelpack bereits zum 14. Mal in dieser Saison jubeln.

Breitenbrunner liegen in Schlagdistanz

Obmann Wilhelm Haider will allerdings von einer sicheren Sache noch lange nichts wissen: „Selbst wenn wir das Spiel gegen Oggau gewinnen sollten – und wir taten uns bei den bisherigen Duellen immer mehr als nur schwer gegen sie – so wäre das sicher noch keine Vorentscheidung. In dieser Liga kann immer alles passieren, wie man fast jede Runde sehen kann und es sind noch immer elf Runden zu spielen. Zudem weiß man auch nie wer spielen kann mit den vielen Corona-Infektionen. Deshalb ist hier noch lange nichts entschieden.“

Eine interessante Konstellation ergibt sich am kommenden Spieltag, wenn alle Top- vier-Teams gegeneinander antreten. Sollte es hier zu dementsprechenden Ergebnissen kommen, könnte sich mit dem Nordufer noch eine dritte Uferseite des Neusiedler Sees in den Aufstiegskampf einmischen: Immerhin liegt der SC Breitenbrunn unter der Leitung von Marco Cadek nach vier Punkten aus zwei Spielen, lediglich drei Zählern hinter den Rustern – und auch Jois befindet sich mit vier Punkten Rückstand noch in Schlagdistanz.