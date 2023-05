2. Klasse Nord: Siegendorf meldet sich zurück

NEUFELD – SANKT GEORGEN/EISENSTADT 2:0. Die zwei Mannschaften präsentierten sich von der Spielart meist ähnlich, diesmal war Neufeld jedoch die bissigere Mannschaft. Kurz vor der Pause kam es dann zum 1:0 – Leon Woborny nutzte seine Schnelligkeit auf der linken Seite perfekt aus und netzte ein. Der Spielverlauf ging ähnlich weiter, Sankt Georgen kämpfte wacker, doch Neufeld hatte mehr vom Spiel. In der 54. Minute nahm sich Ömer Bas den Ball schön mit und zirkelte ihn im Anschluss aus rund 20 Metern flach ins Eck – keine Chance für Schlussmann Alexander Nurschinger! Mit dem zweiten Treffer war die Entscheidung so gut wie gefallen, Neufeld brachte die drei Punkte souverän nach Hause. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Spieler! Wir konnten unseren Spielplan gut umsetzen und setzen jetzt den Fokus auf das Spiel gegen Großhöflein“, meinte Neufeld-Obmann Michael Lampel.

ASV NEUFELD – UFC SANKT GEORGEN/EISENSTADT 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (42.) Leon Woborny, 2:0 (54.) Ömer Bas. Reserve: 2:3 (Reuther, Brandl; Buchreiter, Bas 2). SR: Harald Mahr (N: Gut / S: Durchschnitt).- Neufeld 200. Neufeld: Fatih Bas; Boydas, Frech, Zivojinovic, Radakovits; Sebastian Wachter, Ömer Bas, Samuel Pichler, Matthias Wachter; Woborny, Ikic. Sankt Georgen: Nurschinger; Rosenbauch, Allacher, Schwacha, Karacson; Würzner (45. Adogbeji), Kögl (69. Hahnekamp); Fiedler, Hahnenkamp, Jobst (69. Liegenfeld); Manninger.

TRAUSDORF – SIEGENDORF 1:3. Trausdorf-Trainer Michael Gasnarek musste nach 21 Minuten zusehen, wie Oscar Castellano bei einem Eckball genau auf Oleh Yelets flankte, der per Kopf für den Führungstreffer sorgte. Wenig später gab es einen Elfmeter für die Gäste, den Castellano dann verwertete und bereits nach weniger als 30 Minuten auf 2:0 stellte. Zwar waren die Siegendorfer die bessere Mannschaft, dennoch schaffte es Szabolcs Fekete, noch einmal auf 2:1 zu verkürzen – einen Freistoß zirkelte der Legionär perfekt über die Mauer, sodass Torhüter Christoph Kruiss machtlos war. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht beirren und sorgten in der 63. Minute wieder nach einem Eckball für die Entscheidung durch den Kopfball von Nikola Stanisic.

SC TRAUSDORF – SIEGENDORF 1B 1:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (21.) Yelets, 0:2 (29.) Matallana, 1:2 (49.) Fekete, 1:3 (63.) Stanisic. SR: Dorel-Benjamin Birte (T: Durchschnitt / S: Gut).- Trausdorf 201. Trausdorf: De Martin; Papp, Kander (81. Gmeiner), Lucas Kroyer, Csmarits; Nico Kroyer, Nemeth, Raschl, Fekete; Dervishaj, Horvath. Siegendorf: Kruiss; Yelets, Varga (84. Hosiner), Renger, Leidl; Klikovits (61. Kracunovic), Frank (61. Stanisic), Castellano, Szorger, Ertl (71. Schindler); Fasching.

SCHÜTZEN – SANKT ANDRÄ 1:7. Bereits nach vier Minuten nutzte Thomas Friedl die Unstimmigkeiten der Abwehr eiskalt aus und stellte auf 1:0. Im weiteren Spielverlauf war Schützen-Schlussmann Lukas Pasterniak des Öfteren gefragt, war jedoch gegen die einschlagende Offensive der Zeiselbären meist machtlos. Marek Sovcik traf nach einer schönen Kombination zum 2:0, ehe Kevin Bors, der mit einer herausragenden Leistung zum Matchwinner avancierte, zum 3:0 per Kopf einnickte. Kurz nach dem vierten Treffer meldeten sich die Gastgeber durch einen Konter noch einmal zurück – Christoph Fehrle lief der sonst so schwer überwindbaren Defensive nach einem Lochpass davon und verkürzte auf 1:4. Das letzte Wort hatte allerdings Sankt Andrä, die noch drei weitere Tore draufpackten – Jugendspieler Peter Kern durfte nach einer starken Leistung sogar seinen Debüttreffer bejubeln!

UFC SCHÜTZEN – FC VEGANIS SANKT ANDRÄ 1:7 (1:5).- Torfolge: 0:1 (4.) Friedl, 0:2 (16.) Sovcik, 0:3 (18.) Bors, 0:4 (28.) Bors, 1:4 (35.) Fehrle, 1:5 (38.) Sovcik, 1:6 (47.) Bors, 1:7 (69.) Kern. SR: Cezar Iacob (S: Durchschnitt / SA: Gut).- Schützen 70. Schützen: Pasterniak; Teslenko, König, Daniel Maad, Schneider; Moser (70. Martin Maad); Zechmeister, Böck, Kölbl, Csikos (63. Pinter); Fehrle. Sankt Andrä: Maluniak; Kis (45. Muminovic), Ziniel (45. Durmaz), Janovsky, Rath (54. Patrick Pfeffer); Györvari, Hrdlicka (45. Maximilian Pfeffer); Bors, Friedl, Mihalik (59. Kern); Sovcik.

WULKAPRODERSDORF – GROSSHÖFLEIN 2:0. In den ersten 45 Minuten sahen die Zuschauer eine eher maue Partie, auf beiden Seiten ergaben sich kaum Torchancen. In der zweiten Hälfte übernahmen die Gastgeber die Oberhand, mussten sich zuvor allerdings glücklich schätzen, nicht in Rückstand geraten zu sein, nachdem die Großhöflein Offensive eine gute Torchance vergab. Wulka drückte weiter auf den Führungstreffer – unter anderem kam Rudolf Hudec mehrmals gefährlich vor das Tor. Für die erste „Bude“ sorgte dann ein Elfmeter in der 80. Minute, den Thomas Dragschitz eiskalt verwertete. In der 92. tauchte wieder Rudolf Hudec vor dem Tor auf – nachdem sein Schuss vom Tormann zurück zu ihm prallte, konnte er den Ball noch zu Samir Touati legen, der sich die Chance nicht entgehen ließ und zur Entscheidung einnetzte.

SV WULKAPRDOERSDORF – FC GROSSHÖFLEIN 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (80.) Dragschitz, 2:0 (92.) Touati. Reserve: 2:2 (Kain, Zarits; Lang, Laha). SR: Fatih Baydemir (W: Sehr Gut / G: Durchschnitt).- Wulkaprodersdorf, 120. Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Felber, Fenk, Mesicek, Gusek; Touati, Nico Mandl (83. Pauschenwein), Dragschitz; Grafl (70. Varadi), Hudec; Balaz (90. Knopf). Großhöflein: Sakar; Heidenreich, Horvath, Ernst (76. Prechtl), Bognar; Hahnenkamp, Szedenik (51. Wuschitz), Ruisz, Kalman; Imre, Füzi.

STOTZING – OSLIP 3:1. Bereits nach sieben Minuten schafften es die Gastgeber, den FC Oslip am falschen Fuß zu erwischen – nach einer Standardsituation sprang Marian Stefunko, wie so oft, am höchsten und köpfte zum Führungstreffer ein. Doch kurz darauf gab es Eckball für die Gäste – die Flanke landete dabei unglücklicherweise am Oberschenkel des Stotzing-Verteidigers Manuel Daxböck, von wo aus der Ball im eigenen Tor landete. In der 31. Minute spielte Stotzing einen Konter perfekt aus – David Beslin wurde mit einem Lochpass auf die Reise geschickt und verwandelte zum 2:1. In der zweiten Hälfte wurde die Partie immer hitziger, Schiedsrichter Michael Lidy gab Marcel Lippl nach einem Zweikampf noch die Rote Karte. In der 92. Minute sorgte erneut ein Treffer von David Beslin für die endgültige Entscheidung.

UFC STOTZING – FC OSLIP 3:1 (2:1).- Torfolge: 1:0 (7.) Stefunko, 1:1 (18., Eigentor) Daxböck, 2:1 (32.) Beslin, 3:1 (94.) Beslin. Rote Karte: Marcel Lippl (77. Foul). Gelb-Rote-Karte: Dured Micola Mateia (91., Kritik). Reserve: 8:2 (Fidan 5, Khachidze, Godzsa, Kuba; Stoss, Steiner). SR: Michael Lidy (S: Gut / O: Schlecht).- Stotzing 100. Stotzing: Tschank; Pangl (67. Fahim), Riso, Stefunko, Daxböck; Kuba; Augustin, Vitek, Dragschitz (91. Wasina), Wolf; Beslin. Oslip: Mecs; Lucas Lippl, Marcel Lippl, Janjic, Gül; Mihailovic; Hauszbeck, Regner; Meth; Mario Dvornikovich (65. Fabian Dvornikovich), Jasarevic.

ZAGERSDORF – PURBACH 2:0. Die Gäste aus Purbach konnten ihre Chancen zu Beginn nicht nutzen – unter anderem rutschte Christian Rosner nach einem Stanglpass nur knapp am Ball vorbei. Nach etwa einer halben Stunde kam Nino Schanta nach einem Einwurf zum Ball und sorgte mit einem wunderbaren Schuss ins lange Kreuzeck für den Führungstreffer. Das 2:0 wurde von Jan Javorski erzielt, der sich nach einem Lochpass gut durchsetzen konnte und souverän einnetzte. Gegen Ende scheiterten erneut die Purbacher am gut reagierenden Schlussmann Mark Altenburger. Zu allem Überfluss sah Dominik Heiling nach einer Unsportlichkeit auch noch die Rote Karte und Zagersdorf ging verdient als Sieger vom Platz. „Leider hat die Leistung für einen Sieg einfach nicht gereicht, der Fokus muss jetzt beim nächsten Spiel gegen den SC Trausdorf liegen“, meinte Purbach-Pressesprecher Stefan Hausmair nach dem Spiel.

SC ZAGERSDORF – UFC PURBACH 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (35.) Schanta, 2:0 (63.) Javorski. Gelb-Rote-Karte: Dominik Heiling (94. Unsportlichkeit). Reserve: 2:7 (Hofstädter, Wapp; Berger 5, Wimpassinger, Kreiler). SR: Szombati (Z: Gut / P: Schlecht).- Zagersdorf 120. Zagersdorf: Altenburger; Schwital, Barilich, Lang, Zivanov; Schmal, Mardaus, Schaffer, Javorski; Ivancsits, Schanta. Purbach: Piringer; Pogatscher, Farkas, Heiling, Wimpassinger; Moser, Hanbauer, Dwornikowitsch, Schopf; Rosner, Pfalz.