Hornsteins Serie riss nach 40 Partien ohne Niederlage

Die Mannschaft von Sebastian Reinprecht war nun schon über 40 Pflichtspiele ungeschlagen und es war nach wie vor kein Ende in Sicht. In der Hinrunde der Meisterschaft war der FC Sankt Andrä bereits knapp dran, die Überraschung zu schaffen, allerdings verlor man damals trotz einer Zwei-Tore-Führung zur Halbzeit, schlussendlich mit 4:2.

Dieses Mal sollte sich etwas ändern und Heinz Fleischhacker war bereits vor dem Anpfiff guter Dinge. „Ich habe zu den Jungs schon in der Kabine gesagt, dass nächste Woche in der Zeitung über diesen Erfolg berichtet werden wird, was sich zur Freude unsererseits auch bewahrheitet hat“, erzählte der Trainer mit einem Lächeln auf den Lippen.

„Keine Mannschaft ist eine Übermacht“

Zur Pause stand es dann auch wirklich 1:0 für die Seewinkler und die Hoffnung auf den Sieg war groß. „In der 15-minütigen Pause machte ich meinen Spielern noch einmal klar, welche Chance sich da gerade bietet, und dass sie sich endlich für ihre tollen Leistungen belohnen sollen“, so Fleischhacker.

Diese Worte dürften Früchte getragen haben, denn der FC Sankt Andrä schaffte es tatsächlich, die knppe 1:0-Führung zu verteidigen und die drei Punkte auf sein Konto zu verbuchen. „Keine Mannschaft ist eine Übermacht. Auch Manchester City und Liverpool verlieren, so etwas kann passieren“, stellte ASV-Betreuer Reinprecht klar.