Es hat sich in den letzten Monaten Schritt für Schritt abgezeichnet, jetzt ist es Gewissheit: Der SV Mörbisch wird den Spielbetrieb einstellen – zumindest vorerst. Die Chronologie der Ereignisse hat einen derartigen Ausgang schon erahnen lassen. Spätestens nach zig Spielabsagen der Reserve im Herbst, oder dem teilweise dezimierten Antreten der Kampfmannschaft, war es absehbar, dass es so sicher keine Zukunft gibt.

Ein Funken Hoffnung keimte auf, als man vor ein paar Wochen noch fünf Spieler holte, um die aussichtslose Kadersituation eine Spur freundlicher zu gestalten. Doch vor ein paar Tagen zog auch Coach Dietmar Wapp die Reißleine, der Grund lag auf der Hand – akuter Spielermangel.

BFV-Geschäftsstellenleiter Schmidt: „Es wird Sanktionen geben“

„Ich hatte am Schluss nur mehr sieben Jungs am Training, da hat es einfach keinen Sinn. Drei Spieler wären mir wochenlang, aus privaten und beruflichen Gründen, nicht zur Verfügung gestanden. So kann man keine Meisterschaft bestreiten, da hast du schon verloren, bevor ein Match angepfiffen wird“, so Didi Wapp, der ergänzte: „Zur Situation des Vereins möchte ich keine Stellungnahme abgeben, aber ohne Spieler wird der SV Mörbisch nicht bestehen können.“

Dies bestätigte auch Mörbisch-Sektionsleiter Herbert Wenzl, der ein (vorzeitiges) Aus des Vereins verlautbarte: „Wir werden definitiv nicht an der Rückrunde teilnehmen. Der Verein wird vorerst stillgelegt, das steht zum jetzigen Zeitpunkt schon fest. In dieser Woche werden wir uns alle zusammensetzen und dann können wir sagen, wie es mit dem Verein weitergeht. Es gibt noch keine Tendenz, was im Sommer passiert. Wir werden uns aber auf alles vorbereiten.“

Mündlich wurde dem Burgenländischen Fußballverband (BFV) bereits mitgeteilt, dass es für Mörbisch unmöglich ist, im Frühjahr am Spielbetrieb teilzunehmen. Eine schriftliche Stellungnahme und Einreichung des Antrags zur Stilllegung des Vereins traf am Montag auch schon beim BFV ein. Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt: „Sie werden natürlich vorgeladen und es wird Sanktionen geben. Die genaue Höhe der aufzubringenden Summe wird dann der Ausschuss entscheiden.“

Schmidt hat auch gleich interessante Fakten für die anderen Teams der Liga: „Alle Partien mit Mörbischer Beteiligung in dieser Saison werden mit 0:0 und null Punkten gewertet. Das heißt, alle Ergebnisse, auch rückwirkend, fallen aus der Wertung. Die aktualisierte Tabelle wird von uns dann zeitnah bekanntgegeben.“

Ein weiteres interessantes Detail ist, wie es mit den bestehenden Spielern weitergeht, die noch bei Mörbisch gemeldet sind. Schmidt dazu: „Die Kicker werden von uns bis Sommer befristet, das heißt, sie können bis dahin bei jedem x-beliebigen Verein spielen. Danach kann Mörbisch, sollte es im Sommer doch weitergehen, wieder auf sie zurückgreifen.“

Tatsächlich deutet alles auf das Ende des Traditionsklubs.