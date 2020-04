Als Präsident des Europäischen Dartverbandes (FECS) und „Vater“ des burgenländischen Dartssports bereitet Alfred Söls derzeit die Corona-Pandemie auf mehreren Ebenen Sorgen.

Eigentlich hätte am 9. April im Eisenstädter Kulturzentrum ein hochkarätiges Darts-Event über die Bühne gehen sollen: Die Weltelite um (Ex-Profi) Phil Taylor und Mensur Suljovic — der selbst bei Söls in Eisenstadt seine Karriere gestartet hat — hätten für ein VIP-Publikum ein Show-Turnier gespielt. Daraus wird nun leider nichts.

Europacup in größerem Format: Positives in der Krise

Ebenso ins Wasser fallen die Europameisterschaft in Porec und der Europacup. Für Letzteren gibt es allerdings schon eine Lösung: „Nächstes Jahr wird der Europacup in einem größeren Format ausgetragen: Alle bisher Qualifizierten sind auch nächstes Jahr dabei, ebenso jene, die sich noch heuer qualifizieren werden“, freut sich Söls trotz der widrigen Bedingungen schon auf ein doppelt so großes Event 2021. Auch für die Europameisterschaft ist ein ähnliches Konzept angedacht.

Den Maßnahmen fällt aber auch noch ein weiteres Projekt des Hornsteiner „Darts-Wahnsinnigen“ — so die Eigenbezeichnung — zum Opfer: Das Revival der Eisenstadt Dragons in der Darts-Bundesliga kann nicht wie geplant im April starten und neuen Schwung in den burgenländischen Dartssport bringen.

Auch die Pläne für das geplante Darts-Leistungszentrum in der Landeshauptstadt ( die BVZ hatte berichtet, siehe hier und unten) liegen nun auf Eis. Eigentlich wäre die Einrichtung, mit der „Eisenstadt zum Nabel des österreichischen Dartssports“ werden sollte, bereits feierlich eröffnet worden.

Wie es mit dem Meisterschaftsbetrieb weitergehen soll, ist noch offen: „Wir haben diese Woche eine Sitzung, wo wir das weitere Vorgehen besprechen“, erklärt Söls. Im Raum steht auch eine Absage. Vor Herbst werden aber vermutlich keine Pfeile im Liga-Betrieb fliegen: „Wir wollen kein Risiko eingehen“, so der Darts-Enthusiast.