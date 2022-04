Reserve-Probleme in der 2. Klasse Nord

Werbung

Es ist verständlich, dass viele der Meinung sind, dass die U23 in der 2. Klasse Nord nicht den höchsten Stellenwert hat, doch man sollte auch die andere Seite der Medaille betrachten. Man vergisst leider viel zu oft, wie wichtig es für junge Spieler sein kann, Erfahrungen in einer zweiten Mannschaft zu sammeln, um in Zukunft auch in der Kampfmannschaft gute Leistungen zu bringen. Ein weiterer Aspekt, der gerne in Vergessenheit gerät, ist der finanzielle.

„Wir durften die letzten vier Heimspiele allesamt nicht spielen, weil unsere Gegner abgesagt haben und bei uns ist das nun mal so, dass zwischen 40 und 50 Personen der Reserve zuschauen, die logischerweise auch etwas konsumieren und da sprechen wir dann schon über einen vierstelligen Betrag, der uns insgesamt, wie man so schön sagt, durch die Lappen geht“, erzählte Purbachs Pressesprecher Stefan Hausmair enttäuscht.

Auch andere Vereine, wie der FC Sankt Andrä beispielsweise, leiden sehr unter den vielen Absagen, denn die Seewinkler konnten ebenfalls bereits vier Partien aufgrund von Absagen der Kontrahenten nicht bestreiten.

„Es ist schade, denn die Jungs haben Spaß am Fußball und für manche reicht es eben noch nicht für die erste Mannschaft. Mittlerweile sind einige Spieler schon frustriert, weil sie so oft nicht spielen dürfen“, so Sankt Andrä-Trainer Heinz Fleischhacker.

Auch Sebastian Reinprecht, der Coach des Tabellenführers, äußerte sich zu diesem schwierigen Thema: „Ich verstehe beide Seiten, denn manche Vereine müssen schon Spieler für die Kampfmannschaft zusammenkratzen, aber andererseits ist die U23 die Basis, wo junge Kicker zu ihren Minuten kommen und da schließe ich mich den Meinungen meiner Kollegen an, denn es werden definitiv viel zu viele Partien abgesagt.“