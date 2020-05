Es ist endlich so weit. Ab Freitag dürfen die Sportstätten wieder öffnen, sind erste Trainings in der „neuen Normalität“ möglich. Im Mai 2020 darf Amateurfußball nämlich nur ohne Körperkontakt gespielt werden. Ein Umstand, der bei den Klubs unterschiedliche Herangehensweisen auslöst. Da wird trainiert, dort wird noch zugewartet und beim Dritten sieht man überhaupt keinen Nutzen in den Möglichkeiten, welche die Bundesregierung den Vereinen zuletzt einräumte.

Einheiten nur auf freiwilliger Basis

Beim Burgenlandligisten aus Leithaprodersdorf freut sich Trainer Peter Benes schon auf einen möglichen Neustart. „Wir werden das diese Woche noch besprechen, wie und in welcher Form wir etwas machen werden. Ich freue mich, dass wir endlich wieder etwas machen dürfen. Das ist aber nicht abhängig von mir, sondern vom Verein und den Spielern. Alles geschieht nur auf freiwilliger Basis, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es die Kicker auch wieder mit dem Ball auf dem Platz trainieren wollen“, erklärt der Coach, der am liebsten gleich am Freitag, spätestens am Montag loslegen will.

Auch beim ASKÖ Klingenbach will man den Spielern ein Training anbieten. „Wir setzen uns am Wochenende zusammen und werden dann bereden, wie wir den ganzen Betrieb handhaben werden“, gibt Obmann und Kapitän Dominik Dihanich einen Ausblick über die nahe Zukunft.

In Sankt Georgen will man am 18. Mai mit dem Training starten. „Das Heimprogramm wird irgendwann langweilig, die Burschen wollen zurück an den Ball“, so Trainer Hans Peter Kusolits. Organisatorisch wird es vier Trainingsgruppen geben, unter anderem mit neuen Jugendlichen aus der U16.

Und auch imn der 2. Klasse brennen etwa beim SC Zagersdorf Trainer Gerald Gollubics und seine Kicker auf eine Rückkehr auf den Platz. „Wir freuen uns, dass wir uns wieder unter Einhaltung der Richtlinien sehen und gemeinsam trainieren können“, so der Zagersdorfer Betreuer, der sich zahlreiche Übungen zurechtgelegt hat.