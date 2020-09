„Wir wollten ihn eigentlich schon im Sommer haben. Nach dem ganzen Skandal um die Commerzialbank mussten wir aber auf die Freigabe des Masseverwalters warten, die haben wir dann am Samstag bekommen“, berichtete Siegendorfs Sportlicher Leiter Harald Mayer. Der 31-jährige ehemalige SV Mattersburg-Profi spekulierte bis zuletzt auf ein weiteres Engagement im Profibereich. „Das hat sich aber leider nicht ergeben. Ich wollte mir im Osten etwas suchen, da ich in Mattersburg ein Haus baue und ein kleines Kind habe. Dann hat sich die Möglichkeit mit Siegendorf ergeben. Sie wollen unbedingt aufsteigen, den Weg will ich auch bestreiten“, so Höller.

Beim ASV freut man sich auf die „Kampfsau“, wie in Mayer liebevoll nannte. „Er kann auf den Außenbahnen alles spielen – sowohl defensiv als auch offensiv. Er war ein absoluter Wunschspieler von Trainer Josef Kühbauer. Für uns ist das eine richtige Transferbombe“, meinte der Siegendorfer Funktionär.