Bei Kaiserwetter ging am Wochenende der 15. Fanny-Elßler-Cup des Eis- und Rollsportverein (ESV) Eisenstadt im Allsportzentrum über die Bühne. Bei insgesamt über hundert Teilnehmern war die Konkurrenz für die heimischen Eiskunstläufer natürlich groß, dennoch konnten die Athleten des Veranstaltervereins und des Union Eis- und Rollsportclubs (UES) Spitzenplätze erarbeiten.

Grazil. Valentina Schalling (UES) verpasste knapp das Podest. | BVZ

Beide Vereine durften in der Leistungsklasse einen Sieg bejubeln: Bei den Juniorinnen setzte sich Lisa Schneider vom UES mit 57,06 Punkten durch, in der Gruppe Showdance begeisterten Kristina Leberl und Katharina Palleschitz vom ESV mit ihrer Performance, waren aber die einzigen Starter ihrer Gruppe. Beim UES durfte man mit Emma Luckenberger über eine zweite Medaille jubeln, sie wurde im Bewerb Jugend 2 Mädchen Dritte. Antonia Horge holte einen soliden fünften Platz.

In der Breitensportgruppe gingen gleich mehrere Medaillen an die Landeshauptstadt: In der Gruppe Jugend 2 holte Melinda Fuchs eine Silberne für ihren UES. ESV-Athletin Jasmin Vejtisek lief in der Gruppe Jugend 3 auf den dritten Platz. Knapp her ging es in der Jugendgruppe 3B, wo sich Judith Michalitsch vom Veranstalterverein über Bronze freuen durfte — die punktegleiche UES-Athletin Valentina Schalling musste sich mit einem bitteren vierten Platz begnügen, zeigte dennoch eine gute Kür.

Nächstes Wochenende geht es weiter mit Eiskunstlauf, der UES lädt zum renommierten Haydnpokal.