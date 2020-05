Viel Zeit, Kraft und auch (Sponsor)gelder haben viele Jugendabteilungen darin investiert, um den Kickern der Altersklassen U6 bis U16 ein Top-Frühjahr zu ermöglichen. Daraus ist bislang nichts geworden. Ob und in welcher Form eventuell ab Freitag, 15. Mai, trainiert werden kann, muss abgewartet werden.

„Wenn, dann starten wir mit Übungseinheiten mit der U14 und U16“, merkt St. Georgens Jugendleiter Stefan Gräf an. „Natürlich müssen alle Auflagen der Behörden eingehalten werden. Ich kann mir vorstellen, dass das in diesen beiden Altersklassen möglich ist.“

Absagen mussten die Schurldorfer zwei Top-Events. Nicht nur der U12-Pannonia-Cup, sondern auch das traditionelle Sigi-Jandrisits-Gedenkturnier findet heuer nicht statt. Die Planungen sind jetzt auf die Veranstaltungen 2021 gerichtet.

Neufelds Turnier-Boss Dieter Berger musste das 6. Geza-Gallos-Gedenkturnier absagen. „Sehr schade, wir hatten zahlreiche Bundesligaklubs und Vertreter aus allen neun Bundesländern an Bord.“ Nun will man in Neufeld im kommenden Jahr zwei dieser Gedenkturniere an einem Wochenende (21. und 22. August 2021) in zwei Altersstufen austragen. „Dann finden eben am 6. und am 7. Turniere an zwei Tagen statt, es würde keinen Ausfall geben“, so Berger.

Ebenfalls gestrichen wurde der Breitenbrunner Kirschblütencup. Mit-Organisator Kurt Behringer hatte das Turnier zuerst auf Ende August verlegt. „Das wird jetzt sicherlich auch nichts“, so der Funktionär. „Wir hatten wieder rund 100 Teilnehmer eingeladen.“

Das Programmheft für das Turnier war schon bestellt, der Druck durch die Firma „Flyeralarm“ fand in Deutschland statt. Aufgrund der Schließungen blieb die Lieferung an der Grenze hängen. „Vor zwei Wochen erhielt ich den Anruf, dass die Bestellung jetzt unterwegs sei“, so Behringer. „Jetzt brauchen wir das auch nicht mehr.“ Zumindest wurden die Pokale ohne Beschriftung bestellt, dass sie zeitlos verwendbar sind.

Kurt Behringer: „Wir benötigen einen Plan“

Seitens des BFV wartet man nun die Vorgaben des ÖFB ab. Dabei geht es beispielsweise um die Durchführungsbestimmungen sowie Mannschaftsnennungen. Kurt Behringer ist auch BFV-Jugendsekretär und plant vorsichtshalber einmal eine Herbstsaison 2020, egal ob und wann sie startet.

„Wir benötigen einen Plan“, so Behringer, die burgenländischen Klubs werden demnächst aufgefordert, ihre Teams zu nennen. „In der kommenden Saison soll es auch eine U11-Meisterschaft geben“, erklärt zudem BFV-Nachwuchsreferentin Gabi Pinter eine der Neuerungen.

Einen Tropfen auf den heißen Stein gibt es für den Nachwuchs. Bis Anfang dieser Woche konnte – frühzeitiger als sonst – um die Fördermittel angesucht werden, mit welchen der Einsatz von geprüften Trainern sowie die Anzahl der Teams „belohnt“ wird. Und das, obwohl seit Anfang März weder Training noch Spiel stattfinden durften. „80.000 Euro werden da aufgeteilt“, weiß Pinter.

Sorge, dass Nachwuchs abhanden kommt

In Mattersburg beobachtet Jugendleiter Hannes Reisner täglich das Geschehen – die Profis trainieren ja in Gruppen und mit Abstand. Abwarten heißt auch hier die Devise. „Ich plane, dass mit U16, U14 und U12 begonnen werden kann“, meint Reisner. „U7 bis U10, das ist wahrscheinlich noch zu gefährlich.“

Auf jeden Fall will der SVM zumindest in den Köpfen der Jugendlichen präsent bleiben, die Trainer pflegen Kontakt mit ihren Spielern. Reisner sieht – sollte nicht bald trainingsähnlich geübt werden können – eine Gefahr für den Breitensport, sprich Nachwuchsfußball bei kleinen Klubs. „Da geht bald einer etwa Tennis spielen oder sucht sich ein anderes Hobby.“