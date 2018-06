Im Finale der Schülerliga standen einander die NMS Neusiedl und die NMS Theresianum Eisenstadt gegenüber. Es begann für die NMS Neusiedl unglücklich. In Minute neun landete eine Direktabnahme eines gegnerischen Freistoßes exakt im eigenen Toreck. Nach dem Schock des Eigentores konnte das Theresianum nachsetzen. Marzi erhöhte in Minute 21 durch einen schönen Weitschuss auf 2:0. Dass das auch die Neusiedler so schön können, bewies Schweiger mit dem Anschlusstreffer in Minute 28. Halbzeit.

Marzi stellte mit dem 3:1 bald nach der Pause den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Den Neusiedlern gelang abermals der Anschlusstreffer zum 3:2, was eine spannende Schlussviertelstunde versprach. Dem war auch so. Vier Minuten vor Spielende stellte allerdings Kapitän Eisner mit einem Freistoßtreffer die Weichen auf Sieg für die Eisenstädter. Das 4:2 war in Summe auch verdient.

Das Theresianum Eisenstadt wird damit zum 5. Mal in Serie bei den Bundesmeisterschaften dabei sein. Im Vorjahr durfte man als Vizelandesmeister im Seewinkel auch das Burgenland (als zweites Team des Veranstalterbundeslandes) vertreten. Heuer werden die Bundesmeisterschaften vom 23. bis 28. Juni 2018 in Faak (Kärnten) ausgetragen.