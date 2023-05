Der Meister kommt aus Burgauberg

BURGAUBERG – ELTENDORF 1:0. Das Burgauberger Meisterstück ist perfekt! Dank eines Last-Minute-Sieges am vergangenen Donnerstag gegen Eltendorf sicherte sich der USV vorzeitig den Titel. Gegen gut eingestellte Eltendorfer tat man sich lange schwer. „Spielerisch war es kein Leckerbissen“, sagte Burgaubergs Pressesprecher Philipp Puswald. Der SVE verteidigte kompakt und kämpfte um jeden Ball. Burgauberg hatte zwar mehr vom Spiel, doch zwingende Chancen blieben Mangelware. So dauerte es bis zur 89. Minute, ehe Elvir Goli zum entscheidenden 1:0 traf. „Es war eine Zitterpartie, die Erleichterung war dann aber riesig“, so Puswald. Der SVE trauerte einem möglichen Punkt nach. Der Sportliche Leiter Rainer Pummer: „Ein X wäre sicher verdient gewesen.“

NACHTRAG DER 25. RUNDE:

OLLERSDORF – GERERSDORF-SULZ 1:2. Ebenfalls schon am Donnerstag trat der SV Ollersdorf an. Dabei war der Meistertitel nach dem 1:2 weg! Eine Heimniederlage gegen Gerersdorf-Sulz ließ die Träume der Ollersdorfer endgültig platzen. Die Gäste schockten den SVO früh, als Mark Soos in Minute sechs zum 0:1 traf. Christian Konrad konnte zwar ausgleichen, doch Florian Jandrisevits erzielte in der Schlussphase den viel umjubelten Siegtreffer für den UFC. „Der Sieg geht definitiv in Ordnung. Es war eine gute Leistung von uns“, sagte Valentin Tschech vom UFC Gerersdorf-Sulz. Beim SVO war man konsterniert. „Das war unsere schlechteste Saisonleistung“, haderte Coach Walter Paul.

WALLENDORF-MOGERSDORF – BURGAUBERG 2:0. Das erste Spiel als frischgebackener Meister endete für den USV Burgauberg am Sonntag mit einer Niederlage. Trainer Philipp Hanfstingl rotierte kräftig durch und gab zahlreichen jungen Spielern die Chance. Am Ende setzte sich die SpG Wallendorf-Mogersdorf dank zweier Treffer von Gabor Bartakovics durch. Verkraftbar für den Meister, der seine Kräfte für die Aufstiegs-Relegation bündelt. Pressesprecher Philipp Puswald: „Die jungen Kicker haben eine brave Partie gespielt. Der Sieg für Wallendorf-Mogersdorf war aber verdient.“ Bei einer ebenfalls ersatzgeschwächten SpG war man nach dem vierten ungeschlagenen Spiel in Serie zufrieden. Der Sportliche Leiter Alexander Hafner erklärte: „Wir haben uns für eine gute Leistung belohnt.“

OLLERSDORF – ROHRBRUNN 3:3. Einen wilden Schlagabtausch bekamen die Zuschauer am Samstag auf der Sportanlage in Rohrbrunn zu sehen. Die Gastgeber trennten sich von Ollersdorf mit einem spektakulären 3:3, bei dem der SVO mit 1:0 in Führung ging, der SVR dann auf 3:1 drehte, ehe die Ollersdorfer binnen drei Minuten auf 3:3 egalisierten. „Das 0:1 war ein Weckruf für uns. Danach haben wir zu spielen begonnen. Am Ende ist das Unentschieden gerecht“, analysierte Rohrbrunns Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser. Aufseiten der Gäste zeigte sich Trainer Walter Paul mit der Reaktion auf die Pleite gegen Gerersdorf-Sulz zufrieden: „Die Mannschaft hat Moral bewiesen. Ich bin mit dem Punkt zufrieden.“

GERERSDORF-SULZ – MINIHOF-LIEBAU 1:1. Keinen Sieger brachte das Duell zwischen dem Tabellenletzten und dem Drittplatzierten hervor. In der Sulzer Steinbrucharena, wo beide Teams mit Ausfällen zu kämpfen hatten, entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Tore sollte es erst in der Schlussphase geben: Zunächst erzielte Mate Temlen die Führung für den UFC (73.), ehe ein unglückliches Eigentor von Mario Jandrisevits in der Nachspielzeit für den Endstand sorgte. „Das war leider unglücklich. Der Sieg wäre verdient gewesen. Aufgrund der Personallage sind wir mit dem X aber zufrieden“, so der Sportliche Leiter des UFC Gerersdorf-Sulz, Valentin Tschech. Die Gäste konnten mit dem Punkt ebenfalls leben. Obmann Hubert Hödl: „Ich bin zufrieden.“

STATISTIK:

UFC Gerersdorf-Sulz – FC Minihof-Liebau 1:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (73.) Temlen, 1:1 (91., Eigentor) Mario Jandrisevits.

Reserve: 8:1 (Koch 2, Schabhüttl, Garger, Schwarzenbohler, Popa 2, Tapler; Nuhanovic).

SR: Karner (GS: gut/ML: sehr gut).- Steinbrucharena, 110.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Samuel Joszt, Simon Jandrisevits, Zimmerl, Karoczkai; Temlen; Florian Jandrisevits (32. Galliker), Daniel Jandrisevits (26. Mario Jandrisevits), Soos; Tobias Jandrisevits (90. Binder), Nikitscher.

Minihof-Liebau: Menzel; Kienreich (79. Schrollenberger), Zan Spilak, Pintarics, Trippold; Knausz, Nikolaus Pilz (50. Leitgeb); Rohrbacher (90. Muradi), Alen Spilak, Koznicov; Tusak.

SV Rohrbrunn – SV Ollersdorf 3:3 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (29.) Konrad, 1:1 (37.) Turgut, 2:1 (69.) Prizmic, 3:1 (70.) Graf, 3:2 (74.) Horvath, 3:3 (77.) Konrad.

Reserve: Nichtantreten Ollersdorf.

SR: Paukowitsch (R: sehr gut/O: gut).- Rohrbrunn, 80.

Rohrbrunn: Daniel Ernst; Graf, Hafner, Melnjak, Hagenauer; Kernbichler; Turgut (72. Gurdet), Brunner, Smok, Strini; Prizmic.

Ollersdorf: Szabo; Gradwohl, Peischl, Nedelko, Vrbek (40. Horvatits); Toth, Sagmeister (71. Fassl); Horvath, Lodi, Konrad; Domokos.

SPG Wallendorf-Mogersdorf – USV „Trummer Fruchtsäfte“ Burgauberg-Neudauberg 2:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (55., Elfmeter) Bartakovics, 2:0 (91.) Bartakovics.

Reserve: 0:7 (Fabsits 3, Jonas Froschauer 2, Barton 2). SR: Sahin (WM: sehr gut/B: gut).- Wallendorf, 100.

SpG Wallendorf-Mogersdorf: Topic; Monschein, Kropf, Pavel, Wagner; Hirtenfelder, Lehko (75. Dietmar Hafner); Dominic Freudenthaler, Philipp Freudenthaler (81. Bruckner); Grill, Bartakovics.

Burgauberg: Wurm; Kühberger, Gaal (46. Rossmanith), Schwarz; Hanfstingl (65. Barton), Pelzmann (85. Zöhrer); Goli, Jan-Michael Froschauer, Feigl (75. Jonas Froschauer); Baumgartner (75. Fabsits).

Nachtrag der 25. Runde:

SV Ollersdorf – UFC Gerersdorf-Sulz 1:2 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (6.) Soos, 1:1 (31.) Konrad, 1:2 (83.) Florian Jandrisevits.

Reserve: abgesagt.

SR: Erdem (O: gut/GS: sehr gut).- Ollersdorf, 120.

Ollersdorf: Szabo; Vrbek, Halper, Nedelko, Peischl; Toth, Gradwohl (63. Fassl), Horvath, Konrad (85. Sagmeister); Lodi (59. Julian Strobl), Domokos.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Joszt, Simon Jandrisevits, Tschech, Karoczkai; Zimmerl; Florian Jandrisevits, Daniel Jandrisevits, Soos, Nikitscher (81. Tobias Jandrisevits); Toth.

Vorgezogenes Spiel der 27. Runde:

USV „Trummer Fruchtsäfte“ Burgauberg-Neudauberg – SV Eltendorf 1:0 (0:0).-

Tor: 1:0 (89.) Goli. Gelb-Rote Karte: Mirth (83., Foul).

Reserve: abgesagt.

SR: Nemeth (B: gut/E: gut).- Burgauberg, 100.

Burgauberg: Gerendej; Schwarz, Sebastian Kühberger, Gaal, Heuberger; Posch, Pelzmann (60. Jeremias Kühberger); Horvath, Botjak, Goli; Hirschbeck.

Eltendorf: Weinhofer; Tejral, Gerebics, Robin Pummer, Hofer; Teubi (75. Weber), Doan, Leon Pummer; Mirth, Jarfas, Österle.